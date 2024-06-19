La determinación de la PTU de un patrón que realiza actividad empresarial es diferente a la de un patrón con actividad profesional, señalan especialistas El reparto de utilidades o Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) es un derecho laboral que obliga a los empleadores a distribuir parte de las ganancias de la empresa entre sus trabajadores. Tanto las personas morales (empresas) como las personas físicas que tienen empleados están obligadas a cumplir con esta obligación. La determinación de la PTU de un patrón que realiza actividad empresarial es diferente a la de un patrón con actividad profesional, de acuerdo con Fiscalia. La consultora explica qué sucede en los casos en que este patrón persona física reúne ambas condiciones. Fiscalia indicó que una importante diferencia entre la determinación de la PTU de un patrón con actividad empresarial a uno con actividad profesional consiste en que los trabajadores del segundo tienen topada su PTU hasta por una cantidad equivalente a un mes de su salario, por lo que el patrón también se ubica en la disyuntiva de cómo aplicar las disposiciones para determinación de esta prestación. Además, señaló que este cuestionamiento es muy importante tratándose de patrones personas físicas que reúnen ambas condiciones, puesto que éstos, en su declaración anual, acumulan todos los ingresos para determinar una única base para el cálculo del impuesto. Explicó que parece que no se hace distinción entre una actividad y otra (empresarial y servicios). Pero indicó que en el caso de que el contribuyente obtenga ingresos por actividades empresariales y servicios profesionales en el mismo ejercicio, deberá determinar la renta gravable que en términos de esta sección corresponda a cada una de las actividades en lo individual. Esto lo establece el último párrafo del Artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley del ISR). Por eso, el patrón sí debe determinar la utilidad de cada actividad por separado para efectos de determinar la utilidad de cada una de ellas, por ende, debe determinar una PTU también de manera individual. Para estos efectos, Fiscalia indicó que si el patrón solamente tiene trabajadores en una de las actividades, entonces sólo se determinará PTU por la actividad en donde los tenga. En caso de tener trabajadores en ambas actividades, determinará la renta gravable para la PTU por cada una de las actividades en lo individual. Habiendo realizado esta separación, el patrón podrá aplicar las normas de reparto según apliquen a cada uno de los casos.