La falta de citas dificulta el registro de las empresas de servicios especializados en el REPSE. La escasez de citas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) es un grave impedimento para cum...

La falta de citas dificulta el registro de las empresas de servicios especializados en el REPSE. La escasez de citas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) es un grave impedimento para cumplir con lo establecido en la reciente reforma al outsourcing. Lo anterior lo expusieron organizaciones convocadas por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), para exhortar al SAT a resolver con celeridad la escasez de citas y la devolución de saldos a favor de impuestos. Además de la Coparmex, las organizaciones que participaron en la conferencia de prensa conjunta fueron las siguientes:

Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

Barra Mexicana de Abogados (BMA).

Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE).

Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (INCAM).

Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).

Los contribuyentes enfrentan dificultades para conseguir citas del SAT

De acuerdo con el presidente de la Comisión Nacional Fiscal de la Coparmex, Reginaldo Esquer Félix, aunque existen distintas alternativas para obtener citas del SAT, los contribuyentes enfrentan distintas dificultades para conseguirlas. Para ejemplificar su afirmación, el especialista fiscal expuso los siguientes ejemplos:

Las empresas y sus asesores tienen que pasar por desvelos, cazando una oportunidad casi todas las noches, para obtener una cita, porque en el día es casi casi imposible.

Hemos sabido de empresas que tienen que tomar un avión para obtener una cita en otra entidad federativa, porque allá encontraron espacios.

La falta de citas obligó a un particular a promover un juicio de amparo para obtener una.

Esquer Félix señaló que se puede argumentar que el COVID-19 ha impedido tomar con regularidad el trabajo. Pero dijo que eso es inexacto, porque el 100% del personal del SAT está activo, tienen espacios muertos de contribuyentes que no se presentan a sus citas, y no los ocupan. Por eso, consideró que se pueden mejorar los sistemas del SAT, y dijo que si hace falta personal deberían contratarlo, “porque no se puede dar el lujo de limitar el desarrollo económico del país”, expresó.

Falta de citas en el SAT dificulta cumplir con reforma al outsourcing

“Se acaba de aprobar una reforma laboral y fiscal en materia de outsourcing, que está generando grandes problemas de implementación por la falta de obtención de citas”, aseguró el integrante de la Coparmex. Lo anterior es porque la falta de citas dificulta el cumplimiento de requisitos, para que las empresas se puedan inscribir al Registro de prestadoras de servicios especializados u obras especializadas (REPSE).

Las exigencias de cumplimiento es lo que más se dificulta en el REPSE

El titular de la Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Alejandro Salafranca Vázquez, recientemente dijo que las dificultades que más enfrentan las empresas en el REPSE son las exigencias de cumplimiento. Pero aclaró que no es un problema del sistema, sino un problema de las exigencias legales para obtener el registro. El funcionario indicó que la exigencia más complicada y por la que más empresas son rechazadas, es no estar al día con las siguientes autoridades:

Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

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