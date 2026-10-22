Una falla inesperada en maquinaria, instalaciones o equipos de servicio puede generar gastos que van más allá de la reparación. En las empresas mexicanas, los paros operativos pueden afectar entregas, compromisos con clientes y productividad del personal. Por ello, la gestión del mantenimiento tiene una relación directa con la planeación financiera y la continuidad del negocio.

El costo oculto de atender todo como una urgencia

Cuando las reparaciones se organizan únicamente después de que ocurre una falla, las empresas suelen trabajar bajo presión. Es necesario localizar al técnico disponible, conseguir refacciones, autorizar gastos y reorganizar actividades. Aun cuando el problema se resuelve rápido, la falta de información puede provocar visitas adicionales o compras de emergencia.

Una medida inicial consiste en registrar de manera uniforme las incidencias, sus causas y los recursos utilizados. Con estos antecedentes, los responsables pueden distinguir entre fallas aisladas y problemas que se repiten, además de identificar activos que requieren revisiones más frecuentes.

Cómo ayuda una GMAO a planear el mantenimiento

La gmao es una herramienta de gestión que permite organizar órdenes de trabajo, programar actividades preventivas y conservar historiales de intervención. Su uso puede facilitar la coordinación entre áreas administrativas, supervisores y personal técnico.

Por ejemplo, una empresa con sucursales en distintas ciudades puede centralizar reportes y consultar qué trabajos están pendientes en cada ubicación. Esto no garantiza por sí mismo una reducción de costos, pero sí ofrece mejores condiciones para identificar retrasos, evitar duplicidades y evaluar resultados.

Control presupuestal con información más completa

Para analizar el gasto de mantenimiento conviene separar los costos de mano de obra, materiales, servicios externos y tiempos de inactividad. También es útil relacionar cada intervención con el activo correspondiente. Así, las decisiones de reparar, renovar o modificar un plan preventivo pueden apoyarse en información histórica.

La coordinación con proveedores merece atención especial. Si los reportes técnicos y las autorizaciones quedan dispersos en distintos canales, la conciliación administrativa se vuelve más compleja. Un flujo de trabajo definido facilita revisar qué servicio se solicitó, quién lo ejecutó y cuándo quedó concluido.

La implementación debe ajustarse al tamaño del negocio

No todas las organizaciones necesitan comenzar con un proyecto amplio. Una alternativa es seleccionar una instalación o una familia de equipos críticos, definir indicadores sencillos y ampliar el alcance conforme se estabilicen los registros. La capacitación del personal es esencial para evitar que el sistema termine siendo una tarea administrativa adicional.

En un entorno donde cada interrupción puede afectar márgenes y servicio al cliente, contar con procesos claros de mantenimiento ayuda a gestionar mejor los riesgos operativos. La tecnología es un apoyo; la mejora real depende de la calidad de los datos y de la disciplina con la que se utilicen.