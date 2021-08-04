El funcionario reiteró el compromiso del gobierno federal con la política de austeridad, de contención de la deuda y de no crear impuestos ni aumentar los existentes. Con 319 votos a favor, 53 en contra y ninguna abstención, el pleno de la Cámara de Diputados avaló ayer martes el nombramiento de Rogelio Ramírez de la O como el nuevo Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en sustitución de Arturo Herrera, quien dejó la dependencia hace algunas semanas. Los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) votaron en contra arguyendo el el manejo económico durante la pandemia y el poco crecimiento del producto interno bruto (PIB). “El Grupo Parlamentario del PRD expresa su voto en contra del dictamen. La razón de este posicionamiento no se encuentra en la ausencia de requisitos legales. Los motivos es el rechazo a la desastrosa política económica y hacendaria de esta administración”, dijo el diputado federal Antonio Ortega. Por su parte, Morena y sus aliados defendieron la idoneidad de Ramírez de la O para el puesto. “No dejemos solo a nuestro presidente”, dijo el diputado Jorge Arturo Argüelles del PES. “Nunca más neoliberalismo en México”, aseguró Javier Hidalgo, de Morena. En su comparecencia ante los legisladores, el secretario dijo que el Paquete Económico 2022, que será presentado ante la Cámara de Diputados el 8 de septiembre, contendrá ajustes al marco tributario, pero que será equilibrado y responsable. Además, dijo, tendrá una "profunda dimensión social". Además reiteró el compromiso del gobierno federal con la política de austeridad, de contención de la deuda y de no crear impuestos ni aumentar los existentes. “El presidente está firme en su postura de no aumentar las tasas de impuestos ni de crear nuevos impuestos, estamos convencidos que tenemos margen para dar esta certidumbre y al mismo tiempo acomodar las necesidades de gasto, siempre con un criterio de austeridad”, dijo. Con información de El Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/08/03/humo-blanco-en-san-lazaro-confirman-a-ramirez-de-la-o-como-secretario-de-hacienda/

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