Tras la reforma a la subcontratación y la pandemia, el sector de servicios es uno de los que más empleos ha perdido. En septiembre, ManpowerGroup estimaba que cerca de 900 mil trabajadores subcontr...

Tras la reforma a la subcontratación y la pandemia, el sector de servicios es uno de los que más empleos ha perdido. En septiembre, ManpowerGroup estimaba que cerca de 900 mil trabajadores subcontratados perdieron su empleo tras la reforma al outsourcing. Los datos del IMSS muestran que antes de la reforma había un registro de 5.2 millones de trabajadores en subcontratación. Tras la reforma, los datos del IMSS muestran otra cosa:

4.3 millones de trabajadores mantuvo su empleo.

De ese monto, 2.7 millones lo mantuvo con un patrón distinto.

Por otro lado, 1.6 millones de trabajadores mantuvo su empleo, pero bajo una empresa de subcontratación.

Esto implica que el 17% de los trabajadores subcontratados no encontraron nuevo empleo tras la reforma.

Sector de servicios de los más afectados

Como señala Reforma, una gran parte de los trabajadores en el sector de servicios estaban bajo la modalidad de subcontratación. De acuerdo con un análisis de Manpower, entre febrero de 2020 y agosto de 2021, el sector perdió 451 mil puestos de trabajo. Así, fue el sector más afectado del país, superando a la construcción y el comercio:

Los servicios de alquiler tuvieron una caída de 17%.

Servicios recreativos y de esparcimiento cayeron 15%.

Servicios de preparación de alimentos y bebidas también cayeron 15%.

Los servicios profesionales y técnicos cayeron 13%.

En entrevista con Reforma, Héctor Márquez, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH), señaló que una gran parte de este personal estaba por outsourcing. Tras la reforma, muchos no pudieron ser contratados directamente por las empresas. Debido a todo esto, Márquez señaló que el sector podría tardar hasta dos años en recuperarse a niveles previos a la pandemia. Con información de Reforma y El Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/09/30/900-mil-personas-subcontratadas-pierden-empleo-tras-reforma-manpowergroup/ https://www.reforma.com/deja-outsourcing-danos-en-servicios/ar2273634

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