Si eres extranjero y trabajas de forma remota desde México, conoce las implicaciones fiscales que podrían aplicarte, desde la residencia fiscal hasta tratados para evitar la doble tributación

Si eres extranjero y trabajas de forma remota desde México, conoce las implicaciones fiscales que podrían aplicarte, desde la residencia fiscal hasta tratados para evitar la doble tributación

La tendencia global hacia el teletrabajo ha generado un fenómeno cada vez más común: extranjeros que deciden mudarse a México para disfrutar de un menor costo de vida mientras continúan trabajando para empresas en sus países de origen. Destinos como Ciudad de México, Cancún y Los Cabos se han convertido en puntos clave para estos nómadas digitales.

Si bien esta situación representa beneficios económicos para el país, también conlleva importantes implicaciones fiscales que los trabajadores extranjeros deben considerar para evitar problemas legales.

¿Eres residente fiscal en México?

Según el Artículo 9 del Código Fiscal de la Federación (CFF), eres considerado residente fiscal en México si:

Tienes tu casa habitación en el país.

Más del 50% de tus ingresos provienen de México.

Tu actividad profesional principal está en México.

Si cumples con alguno de estos criterios, deberás inscribirte en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y cumplir con las obligaciones fiscales correspondientes, como presentar declaraciones mensuales y anuales.

Obligaciones fiscales para residentes fiscales

Si trabajas para una empresa extranjera que no está obligada a retener impuestos en México, tú mismo deberás calcular y pagar tus impuestos. Esto incluye:

Pagos provisionales mensuales: Deben realizarse antes del día 17 de cada mes.

Declaración anual: Obligatoria para reportar tus ingresos anuales.

Si NO eres residente fiscal en México

Si no cumples con los criterios para ser residente fiscal, tus impuestos dependerán de si el trabajo se realiza físicamente en México. El Artículo 154 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley del ISR) establece que los ingresos por salarios se consideran de fuente mexicana si el servicio se presta en territorio nacional.

Tasas de impuesto para no residentes:

Tasas Aplicables

De A Tasa $0 $125,900 0% $125,901 $1,000,000 15% $1,000,001 En adelante 30%

Si tu empleador no es residente en México, tú serás responsable de pagar el impuesto en un plazo de 15 días después de recibir el ingreso.

¿Aplica un tratado para evitar la doble tributación?

México tiene tratados fiscales con varios países, incluido Estados Unidos. Si eres estadounidense, podrías beneficiarte del tratado para evitar la doble tributación, pero dependerá de:

No haber estado en México más de 183 días en 12 meses.

Que tu empleador no sea residente de México.

Que tu salario no provenga de una sucursal en México.

Si no cumples con estos requisitos, deberás pagar impuestos tanto en México como en tu país de origen.

¿Y si decides regresar a tu país?

Si fuiste considerado residente fiscal en México y quieres regresar a tu país, deberás presentar un Aviso de Suspensión de Actividades para cancelar tu RFC. Para esto necesitas:

Designar un representante legal en México.

Asegurarte de que este representante tenga bienes suficientes para cubrir posibles deudas fiscales.

No presentar este aviso puede generar obligaciones fiscales continuas, incluso si ya no vives en México.