Hasta diciembre de 2021, el fisco ha identificado cerca de 10,990 empresas fantasma, es decir, empresas que simulan operaciones y que, con ello, defraudan al erario público. En 2014 se reformó el Código Fiscal de la Federación para crear las llamadas listas negras. Así, la autoridad fiscal puede publicar el nombre, denominación social y clave del Registro Federal de Contribuyentes, de quienes no cumplen con sus obligaciones fiscales, o bien, realizan operaciones simuladas. Con dicha reforma fiscal, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) fue autorizado a publicar el nombre, la razón social y la clave RFC que tienen algún tipo de irregularidades en su situación fiscal conforme consta en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. Hasta diciembre de 2021, el fisco ha identificado cerca de 10,990 empresas fantasma, es decir, empresas que simulan operaciones y que, con ello, defraudan al erario público. De acuerdo con datos del SAT, las casi 11 mil empresas han emitido comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan los comprobantes, es decir, una factura apócrifa. De estas empresas, 4,964 se han identificado en lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, mientras que las restantes se identificaron cuando Enrique Peña Nieto aún estaba en la presidencia, de acuerdo con El Economista. En 2020, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) encontró una red de empresas fantasma con más de 324 factureras involucradas en, por lo menos, seis actos de simulación. De acuerdo con el sitio web del SAT, las “listas negras” actualizadas pueden ser consultadas en el portal de prevención de lavado de dinero en el siguiente link: http://omawww.sat.gob.mx/cifras_sat/Paginas/datos/vinculo.html?page=ListCompleta69B.html Estas listas las realiza el fisco cuando detecta que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que esos contribuyentes no están localizados. Cuando sucede esto, el SAT le notifica al contribuyente que ha sido identificado como presunto simulador a través de su buzón tributario, por lo cual tendrá un plazo de 15 días para desvirtuar los hechos. Elio Zurita, integrante de la Comisión Técnica de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, explicó al mismo medio que mediante la lista negra ha logrado desincentivar a los causantes de utilizar facturas falsas. De acuerdo con El Economista, de 2014 a la fecha, sólo 317 contribuyentes han logrado desvirtuar las acusaciones del SAT y, por lo tanto, salir de la lista negra.

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