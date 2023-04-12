Los contribuyentes deben cumplir con algunos requisitos para que el SAT les deposite de manera automática la devolución de impuestos Las autoridades fiscales deben devolver las cantidades pagadas ...

Los contribuyentes deben cumplir con algunos requisitos para que el SAT les deposite de manera automática la devolución de impuestos Las autoridades fiscales deben devolver las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan conforme a las leyes fiscales. Esto lo establece el Artículo 22 del Código Fiscal de la Federación (CFF). Para poder recibir una devolución automática de impuestos, los contribuyentes deben presentar su declaración anual 2022 a más tardar el 02 de mayo de 2023.

Requisitos para la devolución automática

De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), los requisitos para la devolución automática de impuestos en 2023, son los siguientes:

Contraseña

Si el saldo a favor es igual o menor a 10 mil pesos. Si el monto es mayor a 10 mil pesos y hasta 150 mil pesos, siempre y cuando utilices tu cuenta CLABE precargada.

Firma electrónica (e.firma)

Si tu saldo a favor es superior a 10 mil pesos y capturas una nueva cuenta CLABE.

Confirmar la cuenta CLABE

Confirmar la cuenta CLABE precargada en el sistema, y verificar que esté a nombre del contribuyente y siga activa.

Señalar la opción de Devolución

Señalar la opción de Devolución al presentar la declaración anual 2022.

No solicitar la devolución vía FED

No haber presentado una solicitud de devolución vía Formato Electrónico de Devoluciones (FED). Puedes ver la información que publicó el SAT sobre las devoluciones automáticas aquí / Fecha de publicación: marzo de 2023.