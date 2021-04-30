En la aplicación SAT ID los contribuyentes tienen que enfocar su rostro con la cámara de su dispositivo mientras leen algunas curiosas frases. En días pasados, varios contribuyentes han señalado co...

En la aplicación SAT ID los contribuyentes tienen que enfocar su rostro con la cámara de su dispositivo mientras leen algunas curiosas frases. En días pasados, varios contribuyentes han señalado con sorpresa los extraños mecanismos de verificación de identidad que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) usa en su aplicación SAT ID. En uno de los pasos, es necesario que el contribuyente encienda su cámara y lea en voz alta una frase que la plataforma despliega ante él.

Acompáñenme a ver esta triste historia. Pinche SAT se la mamó 😂😂 pic.twitter.com/GS1t7iPDxF — Carlos José Pérez Sámano (@carlosjoseperez) April 28, 2021

Quien viralizó el asunto fue el usuario Carlos José Pérez Sámano, que en Twitter compartió la captura de pantalla de la línea que le tocó a él: "Yo no sé quién pierde más aquí en esta despedida". [embed]https://www.youtube.com/watch?v=6D4N-6S\_Ypg[/embed] A partir de ahí, otros usuarios han compartido las frases que les han tocado a ellos, entre las que destacamos las siguientes:

"Éstas ganas de nada menos de ti", proveniente de la canción "Nos sobran los motivos", del cantautor Joaquín Sabina.

"Sin ti las emociones de hoy sólo serían las envolturas muertas de las del ayer", una línea de la comedia romántica francesa Amélie.

"Fue sin querer, es caprichoso el azar, no te busqué, ni me viniste a buscar", de la canción "Es caprichoso el azar", de Joan Manuel Serrat.

"Al infinito y más allá", la popular frase de Buzz Lightyear, uno de los personajes de la serie de películas Toy Story.

La referencia más oscura de todas probablemente sea "Sobre la montaña florida sueltan los caballos en el cielo otoñal", correspondiente a un haikú del poeta japonés decimonónico Natsume Sōseki.

¿Te tocó una frase distinta a las arriba citadas? Compártela en los comentarios.

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