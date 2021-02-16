De acuerdo con datos del SAT, el número de contribuyentes activos llegó a más de 79 millones al cierre de 2020. Durante el año pasado, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) consiguió bueno...

De acuerdo con datos del SAT, el número de contribuyentes activos llegó a más de 79 millones al cierre de 2020. Durante el año pasado, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) consiguió buenos resultados en el número de contribuyentes en el padrón de contribuyentes activos. Al cierre de junio de 2020, se registró un aumento de 5.7% de contribuyentes registrados respecto al mismo mes del 2019. Es decir, un total de 78 millones 764 mil contribuyentes registrados. Ahora, tenemos los datos del cierre de 2020. En total, se registraron 79 millones, 756 mil contribuyentes. Esto representa un aumento de 3% respecto al cierre de 2019; es decir, un incremento de 2 millones 313 mil contribuyentes en total. Sin embargo, no es la cifra más alta de contribuyentes activos. En noviembre del año pasado, se alcanzó un total de 80 millones 44 mil contribuyentes activos. Este fue el crecimiento de cada rubro en el año:

Personas morales: 64 mil contribuyentes nuevos; es decir, un aumento de 3% para un total de 2 millones 208 mil 934.

Asalariados: 696 mil contribuyentes nuevos; es decir, un aumento de 1.5% para un total de 46 millones 270 mil.

Personas físicas no asalariadas: 1 millón 552 mil contribuyentes; es decir, un aumento de 5.2% para un total de 31 millones 277.

Otro dato importante es que en 2020 se generaron 2 millones 644 mil certificados de firma electrónica. De este total, 1 millón 182 mil pertenece a personas físicas, y 72 mil, a personas morales que la tramitaron por primera vez. En este sentido, desde 2004 hasta el cierre de 2020, 16 millones 405 mil contribuyentes han realizado el trámite de inscripción de la e.firma y el SAT ha generado 29 millones de certificados. Con información del Informe Tributario y de Gestión del SAT

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