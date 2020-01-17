Te decimos lo que debes hacer para actualizar el salario mínimo en el SUA del IMSS. Para 2020 el consejo de representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), que es el organism...

Te decimos lo que debes hacer para actualizar el salario mínimo en el SUA del IMSS. Para 2020 el consejo de representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), que es el organismo público descentralizado encargado de aprobar los salarios mínimos, aprobó incrementar el salario mínimo de 102.68 pesos, en 5% y 14.67 pesos adicionales como parte del monto independiente de recuperación (MIR). Así, este año el salario mínimo es de 123.22 pesos, lo que implica un aumento total del 20%. Este cambio tiene un efecto directo en el salario base de cotización. Se trata del promedio de lo que un trabajador gana diariamente. Para calcularlo se deben tomar en cuenta todas las prestaciones que pueda ganar durante ese año. Este salario base sirve para que los trabajadores coticen ante el IMSS. Por eso, los patrones deben actualizar esta información en el Sistema Único de Autodeterminación (SUA) del IMSS. Te decimos cómo actualizarlo.

Lo primero que debes hacer es ir a la página del Sistema Único de Autodeterminación. Una vez dentro debes introducir el usuario y contraseña.

Al entrar al SUA, se abre un menú del lado izquierdo de la pantalla. Aquí, da clic en Actualizar y luego en Salarios Mínimos .

Al dar clic en "Salarios mínimos" se abrirá una nueva ventana. Aquí hay un apartado de fecha de inicio en el que debes poner 1 de enero de 2020. Después, debes capturar el salario mínimo de 123.22 pesos y dar clic en Actualizar .

Después de esto aparecerá un nuevo mensaje donde se advierte que esta modificación es permanente. Para seguir con el proceso, da clic en Sí .

Por último, da clic en Aceptar en la nueva ventana.

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