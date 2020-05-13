En su columna de esta semana, Adán Cortés retoma la serie de consejos que los empresarios tienen que tomar en cuenta para salir a flote en esta crisis. En una columna anterior mencionamos que en ti...

En su columna de esta semana, Adán Cortés retoma la serie de consejos que los empresarios tienen que tomar en cuenta para salir a flote en esta crisis. En una columna anterior mencionamos que en tiempos del COVID-19 nos enfrentamos a un nuevo paradigma en los negocios que nos lleva a replantear nuestra estrategia de negocio. Es muy importante que hoy, más que nunca, lo hagamos; es un hecho que muchas pymes e incluso algunas empresas “A” no sobrevivirán a esta pandemia y, si lo hacen, será con créditos muchas veces impagables. Si estas empresas no venden como se espera, la deuda los comerá en poco tiempo. Pensando en este panorama poco alentador, quiero compartirte los últimos tres consejos para aplicar en tu empresa y salir de este bache que nos está afectado a todos (empezamos por el #5 porque los anteriores cuatro los expresé en la parte I).

5. Inyecta valor adicional en tu oferta actual

Para adecuarnos al nuevo mercado no basta solamente con montarse en la red, también hay que dar un valor agregado para destacarnos de la vasta oferta que existe al día de hoy. Esto para mostrarle a tus clientes por qué vale la pena se queden contigo y no tomen una opción mas novedosa.

6. Genera acuerdos

Son tiempos complicados y los flujos no son los mismos que antes, así que prepárate para llegar a un acuerdo y aceptar planes de pago. Debemos ser flexibles, pero dejar muy claros los puntos del acuerdo para que no exista abuso de ninguna de las partes involucradas.

7. Nuevas formas de vender y entregar

Finalmente tenemos que considerar que en cada cambio hay que guiarse por la tendencia del mismo. Esto podría ser creando una tienda en línea u ofreciendo algún curso. Algo que funciona mucho es hacer comunidad, pues te conecta de una manera mas íntima con los clientes. Como consecuencia, tienes un estudio de mercado permanente con sus comentarios para la comunidad y también en este punto se debe considerar una plataforma de apps, porque ahora más que nunca los negocios se harán en linea. Ahora ya lo sabes, lo importante es actuar y no quedarse esperando o perfeccionando las cosas, actúa hoy con estos cambios y verás un cambio significativo en tu emprendimiento o empresa. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE, DE ESTE MISMO AUTOR: https://negocios-inteligentes.mx/4-cosas-que-aprendi-de-yoda-sobre-el-manejo-de-las-crisis/

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