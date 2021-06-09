Según un análisis de la administración tributaria estadounidense, los magnates de Estados Unidos suelen utilizar una estrategia fiscal que puede resumirse como: compra, pide prestado y muere. Los ultrarricos tienen acceso a estrategias fiscales que, de forma perfectamente legal, les permiten pagar tasas impositivas irrisorias. Jeff Bezos, fundador de Amazon y la persona más rica del planeta y de la historia de la humanidad, pagó una tasa de 0.98% en impuestos entre 2014 y 2018; Elon Musk, el fundador de Tesla y la segunda persona más rica del mundo, pagó una tasa del 3.27% durante el mismo periodo. Para llegar a estas cifras, la agencia de noticias independiente ProPublica utiliza un concepto que llaman la "tasa fiscal real". Ésta consiste en los impuestos efectivamente pagados como proporción de lo que la revista Forbes estima que es la riqueza total de estas personas. Según el análisis, basado en documentos del Internal Revenue Service (IRS), la administración tributaria estadounidense, los magnates de Estados Unidos suelen utilizar una estrategia fiscal que puede resumirse como: compra, pide prestado y muere. En Estados Unidos el impuesto sobre los ingresos tiene un tope de 37% en los estratos más elevados. Sin embargo, empresarios como Warren Buffet (que apenas paga una tasa del 0.1%) o Michael Bloomberg (que paga 1.3% en impuestos), evitan pagar estas elevadas tasas al autoasignarse salarios bajos. Dos ejemplos de lo anterior, con base en información pública disponible, son Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, y Steve Jobs, quien fue CEO de Apple. Ambos tuvieron salarios de apenas un dólar. Adicionalmente, estos multimillonarios tampoco pagan impuestos sobre sus ganancias de capital, que en Estados Unidos están gravados con una tasa del 20%, pues la legislación fiscal de nuestro vecino del norte considera a las acciones que no se han vendido como ingresos sin realizar, por lo que no se cobra impuestos por ellas. ¿Cómo hacen entonces estas personas para tener estilos de vida estrafalarios, a los que la mayoría de las personas jamás tendrán acceso? Sencillo, piden préstamos al banco usando sus acciones como garantía. ProPublica reporta que los multimillonarios pueden pedir préstamos de cientos de millones de dólares, para los cuales pagan tasas preferenciales, de, por ejemplo, el 3%. Una tasa mucho menor a la del 37% que tendrían que pagar por ingresos, o a la de 20%, por concepto de ganancias de capital. Por si fuera poco, los intereses pagados al banco son deducibles.

Por último, al llegar al final de sus vidas, los multimillonarios evitan el pago del impuesto sobre las sucesiones, que tiene una tasa del 40%, mediante la creación de fundaciones filantrópicas y la creación de complicados fideicomisos, mediante los cuales pueden transferir sus fortunas a sus herederos, sin tener que pagar impuestos.

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