De acuerdo con el Colegio de Contadores Públicos de Aguascalientes, los empleados del SAT son los responsables por la venta y gestión de citas. El día de ayer, el Servicio de Administración Tribut...

De acuerdo con el Colegio de Contadores Públicos de Aguascalientes, los empleados del SAT son los responsables por la venta y gestión de citas. El día de ayer, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó sobre irregularidades en la asignación de citas. Los casos se encontraron principalmente para los servicios de firma electrónica para personas físicas, así como para la inscripción de nuevas empresas; es decir, alta de personas morales. El SAT también anunció que las citas irregulares serán canceladas. En su comunicado de prensa, el fisco dio a conocer la siguiente información:

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informa que derivado de la revisión de disposición de citas y después de verificaciones en nuestros sistemas, se cancelarán citas relacionadas con folios que presuponen una venta de éstas o una gestión fuera de nuestros parámetros operativos. Derivado de la campaña que emprende el SAT en contra de la distribución y venta de citas, o bien, de participación de terceros (“gestores”) para desarrollar un amplio mercado de gestión de citas para servicios en las administraciones desconcentradas -situaciones que han afectado a las y los contribuyentes, y que han sido denunciadas por ellos mismos- se han llevado a cabo distintos análisis y evaluaciones para determinar la procedencia de la atención que las citas implican. Por ello, el SAT estará notificando vía correo electrónico a las y los contribuyentes que hayan generado un folio de atención, que se encuentran en rangos de posible actividad incierta y, en consecuencia, no se podrán ser atendidos en el servicio solicitado. Nuestros sistemas han detectado patrones irregulares en la asignación de citas para los servicios de firma electrónica para personas físicas (e.firma) así como registro de nuevas empresas (inscripción de personas morales), particularmente en los estados de Nuevo León, Guanajuato, San Luis Potosí, Puebla, Estado de México, Ciudad de México y Jalisco.

Los empleados del SAT están vendiendo las citas: Colegio de Contadores Públicos

En el comunicado de prensa, el SAT argumenta que los responsables por la venta de citas son gestores; es decir, terceros. Sin embargo, Alfredo Franco Hernández, presidente del Colegio de Contadores Públicos de Aguascalientes, dice que son los mismos empleados del SAT. De acuerdo con el portal Noticen, Franco Hernández declaró que empleados del SAT en Aguascalientes han vendido citas por cinco mil pesos. Hasta el momento, dos socios del Colegio de Contadores han presentado quejas por estos actos de corrupción. Franco Hernández también declaró que se reunirá con las autoridades para presentar las denuncias correspondientes y evitar más abusos en el futuro. Hasta el momento no se han dado a conocer casos similares en otras entidades del país. El problema principal es que, debido a la pandemia, conseguir cualquier tipo de citas con el fisco es casi imposible. Por ejemplo, a inicios de junio, el SAT de Nuevo León estaba tan saturado que no lograba dar cita a los contribuyentes que buscan cerrar sus empresas. Por eso, muchos de ellos no podían darse de baja del Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Casos similares se han dado con otros trámites a lo largo de todo el país. Con información de Noticen https://www.noticen.com.mx/2020/07/empleados-del-sat-venden-las-citas-en-5.html?m=1

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