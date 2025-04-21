SAT cambia las reglas de facturación para donatarias: prepara el Complemento 2.0
La nueva disposición ya está vigente, pero su aplicación depende de que el SAT publique el estándar técnico. Así se contará el plazo de 30 días naturales.
Noticias y actualizaciones del Servicio de Administración Tributaria
La nueva disposición ya está vigente, pero su aplicación depende de que el SAT publique el estándar técnico. Así se contará el plazo de 30 días naturales.
Identifica qué plazo le corresponde a tu empresa o despacho: personas morales, dictaminadas y personas físicas tienen fechas distintas, y el catálogo también tiene reglas.
Conoce las reglas publicadas en el DOF el 30 de octubre: suspensión del registro por inactividad, verificación de socios, descuento en sanciones y plazos contables.
Senadores aprobaron cambios a la reforma del ISR para excluir a determinadas empresas automotrices y comercializadoras de combustibles del nuevo límite a deducciones y pérdidas fiscales
El SAT incorporó nuevos servicios para atender trámites de auditoría, comercio exterior y recaudación.
Siete proveedores de certificación de CFDI fueron detectados en operaciones con empresas que facturan operaciones simuladas. En conjunto, validan 20.53% de la facturación nacional.
Las empresas que utilizaban el certificado digital del IMSS ya pueden concluir la vinculación para ingresar al IDSE con la e.firma del SAT.
Revisa si tu régimen te permite optar antes de hacer cualquier ajuste a tu facturación.
El Instituto incorporará los formatos EMI-1 y EMI-2 de las propuestas de Emisión Mensual Anticipada y Emisión Bimestral Anticipada en el apartado “Mis Documentos” del Buzón IMSS.
El Plan Maestro de Fiscalización 2026 contempla especial atención a devoluciones improcedentes y, particularmente, a las de IVA a tasa 0; expertos recomiendan tener trazabilidad y soporte de las operaciones.
Conoce hasta dónde llegan las facultades de la autoridad al solicitarte información adicional.
Conoce qué alternativas existen para que tus trabajadores obtengan su inscripción en el padrón.