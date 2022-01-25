El trabajo del Guardia de Seguridad de Instalaciones se desarrolla dentro las instalaciones de los inmuebles del SAT en Ciudad de México y Zona Metropolitana. El Servicio de Administración Tributar...

El trabajo del Guardia de Seguridad de Instalaciones se desarrolla dentro las instalaciones de los inmuebles del SAT en Ciudad de México y Zona Metropolitana. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) emitió una convocatoria de empleo para guardias de seguridad, con fecha límite de postulación el 31 de enero de este año. De acuerdo con la autoridad fiscal, las personas interesadas en el empleo deberán tener una escolaridad mínima de bachillerato o carrera comercial, para poder participar en el proceso de selección al puesto de “Guardia de Seguridad de Instalaciones”. La oferta de trabajo tiene la posibilidad de laborar en la Administración General de Recursos y Servicios del Servicio de Administración Tributaria en la Ciudad de México y Zona Metropolitana.

Requisitos del empleo

Acreditar la nacionalidad mexicana, en pleno ejercicio de sus derechos.

Gozar de excelente salud física y mental, a fin de no poner en riesgo su integridad.

Mayores de 18 años de edad al presentar la solicitud (en caso de los varones, tener acreditado el Servicio Militar Nacional).

No hacer uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares, ni padecer alcoholismo.

Documentos requeridos

Las personas candidatas deberán presentar original y una copia en anverso y reverso de los siguientes documentos, así como llevarlos digitalizados en una USB en formato PDF para integrarlos en el expediente electrónico:

Certificado o constancia de estudios con escolaridad mínima de Bachillerato Cartilla del Servicio Militar Nacional con hoja de liberación. e.firma vigente (antes firma electrónica). Copia certificada del acta de nacimiento expedida por Oficial del Registro Civil. Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses (pago del impuesto predial, agua, recibo telefónico o de pago de energía eléctrica). Identificación oficial vigente, (INE, cartilla, o pasaporte). Clave Única de Registro de Población (CURP) Registro Federal de Contribuyentes. Certificado médico de buena salud. Carta de no antecedentes penales. CV con fotografía. Puedes leer la convocatoria completa en este enlace

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