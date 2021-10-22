Algunos especialistas creen que el nuevo límite afectará gravemente a las organizaciones de la sociedad civil; por otro lado, algunos creen que el impacto será mínimo. Una de las propuestas de la M...

Algunos especialistas creen que el nuevo límite afectará gravemente a las organizaciones de la sociedad civil; por otro lado, algunos creen que el impacto será mínimo. Una de las propuestas de la Miscelánea Fiscal 2022 que se aprobó en la Cámara de Diputados consiste en reformar el artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

La propuesta busca limitar los donativos que otorgan las personas físicas a entidades autorizadas para emitir recibos deducibles para la base del ISR. Para esto, los donativos se incluirían dentro del Límite Global para Deducciones Personales.

Actualmente, el Límite Global para Deducciones Personales establece que una persona física puede deducir lo que resulte menor entre el 15% de sus ingresos acumulables o cinco UMAS (Unidad de Medida y Actualización) elevados al año. Además de este límite, una persona física también puede deducir como donativos, aportaciones adicionales a programas de ahorro para el retiro y colegiaturas, por ejemplo. En total se pueden deducir en el límite global cerca de 163 mil pesos. Además, los donativos y los otros conceptos tienen un límite propio de 7% sobre los ingresos acumulables declarados el año anterior. Sin embargo, la propuesta plantea que los donativos se cuenten dentro del Límite Global para Deducciones Personales.

Algunos creen que esto dañará gravemente a las OSC

Un comunicado firmado por más de 200 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y dado a conocer la semana pasada detalla los problemas con la propuesta de la Miscelánea Fiscal. Las organizaciones explican que reciben más de cinco mil OSC en México donativos de personas físicas. De acuerdo con Reforma, el cambio también disminuirá sus ingresos en ocho mil millones de pesos. En entrevista con ese medio, Agustín Landa García Téllez, presidente de Comunalia, explicó que el cambio afectará a OSC dedicadas a educación, cultura, medio ambiente y varios sectores más. En entrevista con el mismo medio, Artemisa Montes, directora ejecutiva del Observatorio Mexicano de la Crisis, dijo que la medida aumentará la precariedad en el sector social, ya que los que saldrán perjudicados son los que reciben apoyos de estas OSC. Como señala El Economista, Ricardo Bucio, director del Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), recientemente señaló que de las 65 mil OSC en México, solamente 9,500 están autorizadas como donatarias por el SAT, por lo que serán las únicas afectadas.

Algunos dicen que se exagera el impacto

Sin embargo, no todos creen que el cambio tendrá un impacto tan grande en las OSC. En entrevista con Reforma, Juan Pacheco, socio director de la firma en De la Paz Costemalle-DFK, explicó que la gran mayoría de las OSC en México reciben donativos de personas morales y no físicas, por lo que la medida no es tan grave. En su columna en El Financiero, el economista Marco Pérez señaló que la propuesta no estaba dirigida a estas organizaciones, ya que no incluye ningún cambio a los donativos que reciben de personas morales que, como ya vimos, son la gran mayoría. Así, de acuerdo con Pérez, se ha exagerado el alcance de esta modificación así como el impacto económico que podría tener.

La postura del SAT

Esta semana, Raquel Buenrostro, jefa del SAT, explicó en entrevista con Radio Fórmula el alcance de esta modificación. De acuerdo con Buenrostro, el 96% de las personas físicas donantes entrega recursos por debajo de 30 mil pesos al año; así, el cambio en el tope no afectará. Por el otro lado, el cambio está pensado para el 4% restante, ya que no se sabe con claridad de dónde viene el dinero y llegan a deducir hasta 500 millones de pesos.

Con información de Reforma, El Financiero y El Economista https://www.reforma.com/dana-a-cautivos-miscelanea-fiscal/gr/ https://www.elfinanciero.com.mx/opinion-marco-perez-valtier/2021/10/20/marco-perez-algunos-comentarios-sobre-el-tema-de-los-donativos/ https://www.eleconomista.com.mx/economia/OSC-en-riesgo-ante-limitacion-de-deduccion-de-donativos-20211021-0003.html

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.