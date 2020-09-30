Ante la coyuntura por el COVID-19, la asociación prevé que al cierre de este año, las ventas totales registren una caída de entre 4% y 5%.

En 2020, las ventas de las tiendas departamentales y cadenas de autoservicio caerán al cierre del 2020 entre 4 y 5%, de acuerdo con proyecciones de la Asociación Nacional De Tiendas De Autoservicio y Departamentales (ANTAD. El organismo estima que las ventas se recuperarán hasta 2022. Javier Salas, director de estudios económicos de la ANTAD dijo que gracias al comercio electrónico las tiendas departamentales han logrado recuperar sus ventas. También pronosticó que el PIB del país volvería a niveles de 2018 hasta el 2024. Salas explicó también que “vendríamos recuperándonos a los niveles de antes de la pandemia en 2022 y en términos del producto interno bruto (PIB) en general hacia el año 2024. El factor que ha afectado las ventas es la caída en el salario nominal, así como las pérdidas de empleos que hace que las familias tengan precaución en gastar”. Ante la coyuntura por el COVID-19, la asociación prevé que al cierre de este año, las ventas totales registren una caída de entre 4% y 5%. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/09/sujetos-obligados-por-ley-antilavado-deberian-reportar-actividades-de-sus-clientes-pero-no-lo-hacen-sat/

Estrategias para la reactivación económica

La asociación explicó que mediante la presentación de la Expo ANTAD & Alimentaria México 2020 en modalidad digital buscarán conectar proveedores con sus canales de venta al menudeo. Adelantó que participarán alrededor de mil 500 compradores nacionales e internacionales, así como más de 600 expositores, con los que se prevé haya ventas por hasta 8 mil 500 millones de pesos. Vicente Yáñez, presidente ejecutivo de la asociación dijo al medio citado: “Lo importante es que veamos para adelante cómo podemos hacer la reactivación económica. Si actuamos con responsabilidad, podemos tener las precauciones posibles. Tenemos que ver las formas en las que salimos para recuperar la economía”. Yañez añadió que respecto al nuevo etiquetado que entra en vigor el próximo 1 de octubre, la asociación trabaja en conjunto con la firma GS1, para el desarrollo de un producto, llamado Infocodes, que mediante códigos QR permitirá sugerir recetas a los consumidores y darle consejos de hábitos alimenticios. Explicó que Infocodes va a “empoderar al consumidor, que tenga información no nada más de lo que dice el etiquetado, sino que el fabricante pueda poner recetas y apoyar los hábitos saludables. Al escanear el producto le va a dar información de ley pero también le va a recomendar hábitos alimenticios, le va a hablar del balance calórico, que eduque y diga más de lo que dice la propia etiqueta.” También comento que espera que lo de las etiquetas no genere una reducción de ventas. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/09/el-fiscoanalista-en-revision-de-gabinete-el-sat-debe-fundamentar-por-que-solicita-estados-de-cuenta/ Con información de Forbes. https://www.forbes.com.mx/negocios-antad-preve-recuperacion-de-ventas-hasta-2022/

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