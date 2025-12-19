El Infonavit incrementó el financiamiento a la vivienda entre enero y agosto de 2025, con crecimiento real en montos y créditos otorgados, superando a la banca comercial y al Fovissste Entre enero ...

El Infonavit incrementó el financiamiento a la vivienda entre enero y agosto de 2025, con crecimiento real en montos y créditos otorgados, superando a la banca comercial y al Fovissste Entre enero y agosto del presente año, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) mostró un desempeño destacado en el financiamiento habitacional en México. En un entorno de desaceleración para otros participantes del sistema, el Instituto reportó incrementos reales tanto en el monto otorgado como en el número de créditos colocados, consolidando su posición dentro del mercado. De acuerdo con cifras ajustadas a pesos constantes de agosto de 2025, el financiamiento destinado a la adquisición de vivienda nueva o existente alcanzó los 150.2 miles de millones de pesos, lo que representó un crecimiento anual real de 12.3%. Este avance se dio en un contexto donde otros intermediarios financieros registraron caídas en su actividad.

Mayor dinamismo en los mejoramientos de vivienda

Uno de los rubros con mayor expansión fue el de mejoramientos de vivienda. Durante el mismo periodo, el monto de crédito destinado a este concepto creció 30.7% anual real, reflejando una mayor demanda por soluciones de ampliación, remodelación y adecuación del patrimonio habitacional de las personas trabajadoras. Si bien el informe no detalló el monto exacto en pesos constantes para este segmento, el crecimiento porcentual evidencia un cambio en las necesidades de financiamiento y una mayor utilización de estos productos por parte de los derechohabientes.

Financiamiento total y número de créditos otorgados

Considerando adquisición de vivienda, mejoramientos y refinanciamientos de hipotecas, el financiamiento total del Infonavit ascendió a 167.8 miles de millones de pesos constantes, lo que significó un incremento anual real de 9.5%. En términos de colocación, el Instituto otorgó 405.8 mil financiamientos a nivel general, cifra que representó un crecimiento anual de 2.9%. De este total:

227,410 créditos se destinaron a la adquisición de vivienda, con un aumento de 5.4% frente al mismo periodo de 2024.

se destinaron a la adquisición de vivienda, con un aumento de frente al mismo periodo de 2024. 169,391 créditos correspondieron a mejoramientos de vivienda, confirmando la relevancia creciente de este tipo de financiamiento.

Comparativo con banca comercial y Fovissste

El desempeño del Infonavit contrastó con el de otros participantes del sistema de financiamiento a la vivienda. Tanto la banca comercial como el Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste) registraron variaciones anuales negativas en el periodo analizado.

Institución Variación en monto de crédito Variación en número de créditos Infonavit +12.3% anual real (adquisición) +5.4% en adquisición Banca comercial -5.8% anual real -6.3% anual Fovissste -11.2% anual real -20.1% anual

En palabras del propio Instituto, esta dinámica le permitió fortalecer su participación dentro del sistema de financiamiento a la vivienda. Entre enero y agosto concentró el 66.1% del total de créditos otorgados y el 45.1% del monto financiado, lo que implicó incrementos de 1.1 y 3.4 puntos porcentuales, respectivamente, frente al año previo.

Panorama general del financiamiento a la vivienda

A nivel agregado, el monto total de financiamiento para la adquisición de vivienda en el país alcanzó 320.6 miles de millones de pesos entre enero y agosto, con un crecimiento anual real de 1.5%. El número total de financiamientos fue de 308.5 mil, lo que representó un aumento de 0.9% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Dentro de este contexto, el Infonavit destacó como el principal motor del financiamiento habitacional, tanto por el volumen de recursos canalizados como por el número de personas beneficiadas.