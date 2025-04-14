Descubre cómo deben tributar los creadores de contenido, qué regímenes fiscales aplicar, deducciones permitidas y cómo gestionar ingresos del extranjero. Guía práctica para 2025 En los últimos años...

Descubre cómo deben tributar los creadores de contenido, qué regímenes fiscales aplicar, deducciones permitidas y cómo gestionar ingresos del extranjero. Guía práctica para 2025 En los últimos años, los influencers se han consolidado como actores clave en el marketing digital, impulsando un mercado global valorado en 21.1 mil millones de dólares en 2023. Sin embargo, con el éxito económico también llega la responsabilidad fiscal. A continuación, te explicamos cómo deben tributar los creadores de contenido en México y qué aspectos considerar para cumplir adecuadamente con el SAT.

¿De dónde provienen los ingresos de los influencers?

El primer paso para entender la tributación de un influencer es identificar la fuente de sus ingresos, que pueden provenir de:

Fuente de ingreso Descripción Marketing de afiliados Promoción de productos de terceros a cambio de comisiones por ventas generadas. Venta de productos propios Comercialización de mercancías como ropa, maquillaje o cursos en línea. Patrocinios y colaboraciones Creación de contenido pagado para marcas, incluyendo reseñas y menciones. Publicidad en plataformas Ingresos generados por anuncios en YouTube, TikTok, entre otras. Donaciones y suscripciones Contenido exclusivo para suscriptores y apoyo monetario de seguidores. Eventos y apariciones públicas Participación en eventos con compensación económica.

¿Qué régimen fiscal aplica a los influencers?

En México, los influencers deben tributar como personas físicas con actividad empresarial o profesional, y pueden optar entre dos regímenes fiscales principales:

Régimen de Actividades Empresariales y Profesionales (RAEP)

Permite deducir gastos relacionados con su actividad económica.

Pagos provisionales mensuales basados en ingresos efectivamente cobrados.

Impuesto progresivo que puede alcanzar hasta el 35%.

Obligatorio presentar declaración anual.

Régimen Simplificado de Confianza (RESICO)

Disponible para ingresos menores a 3.5 millones de pesos anuales.

Tasa reducida del 1% al 2.5% sobre ingresos brutos.

No permite deducción de gastos.

Obligatorio presentar pagos provisionales y declaración anual.

¿Los influencers tributan como plataformas digitales?

No. El Régimen de Plataformas Digitales aplica a quienes venden bienes o servicios a través de intermediarios. Los influencers, al generar directamente contenido y servicios, no tributan bajo este régimen.

¿Qué gastos pueden deducir los influencers?

Si tributan en el RAEP, pueden deducir:

Renta de oficinas y servicios públicos (agua, internet, luz).

Honorarios de contadores y asesores fiscales.

Publicidad, marketing y producción de contenido.

Viajes y viáticos relacionados con su actividad profesional.

Seguros de responsabilidad civil o de equipos.

Compra de materiales y suministros para creación de contenido.

En el RESICO, no se permiten deducciones de gastos, pero la tasa impositiva es significativamente más baja.

¿Qué pasa con los ingresos del extranjero?

Cuando los influencers perciben ingresos de plataformas extranjeras, pueden enfrentar retenciones fiscales. Es fundamental obtener una constancia de retención para acreditar impuestos pagados fuera de México y evitar la doble tributación. Plataformas como YouTube y Twitch retienen impuestos a no residentes de EE.UU., y es común que soliciten llenar el formato W-8BEN para aplicar tasas de retención reducidas bajo tratados fiscales.

¿Cómo se aplica el IVA para los influencers?

En general, los servicios de influencers en México están sujetos al IVA, excepto si los ingresos se consideran exportaciones, en cuyo caso aplicaría una tasa del 0%. Esta situación les permitiría recuperar el IVA acreditable de sus gastos relacionados.