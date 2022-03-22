A través de un comunicado, el fisco informó de herramientas que los contribuyentes pueden usar para presentar su declaración anual en tiempo y forma. Para que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) puso a su disposición algunas herramientas para prepararse y presentar la declaración en tiempo y forma. La declaración anual 2021 es una obligación para todas las personas físicas y morales y se debe presentar a más tardar el 31 de marzo para las personas morales y el 30 de abril (si no hay prórroga) para las personas físicas. A través de un comunicado, el fisco informó que los contribuyentes cuentan con la herramienta SAT ID, la cual permite generar o renovar la contraseña y renovar la firma electrónica (e.firma) en caso de tener fecha de vencimiento menor a un año, sin salir de casa o desde cualquier dispositivo con acceso a internet, a través de satid.sat.gob.mx. https://twitter.com/SATMX/status/1505997940040470529 El uso de la contraseña es importante para realizar la declaración anual, pues permite autenticar la identidad del contribuyente e ingresar al sistema, asimismo es necesaria para obtener la devolución en caso de tener saldo a favor. Por otro lado, las personas físicas que reciban ingresos por salarios pueden verificar sus recibos a través del Visor de nómina para el trabajador en este enlace. Otra herramienta es el Simulador de declaración anual para revisar la información precargada. El link donde puedes hacerlo es: https://www.sat.gob.mx/declaracion/23891/presenta-tu-declaracion-anual-de-personas-fisicas-y-conoce-el-simulador-para-2021 Asimismo, el SAT cuenta con el minisitio de Declaración Anual 2021. Para conocer todos los detalles de la declaración anual, puedes acceder en este enlace. En cuanto a las deducciones, el fisco informó en su comunicado que las deducciones personales ya están prellenadas en la declaración y corresponden a los gastos realizados el año pasado por los contribuyentes, siempre y cuando hayan solicitado factura y pagado con tarjeta o transacciones electrónicas. Finalmente, se les recuerda a las personas físicas que obtienen ingresos por salarios de un empleador que no están obligadas a presentar la Declaración Anual; sin embargo, si tienen deducciones personales que pueden resultar en un saldo a favor, pueden presentarla a más tardar el 31 de julio para obtener su devolución en forma automática. Las personas obligadas a presentarla son aquellas que pertenecen a los siguientes regímenes:

Servicios profesionales (honorarios)

Actividades empresariales

Plataformas tecnológicas

Arrendamiento

Intereses

Dividendos

Enajenación de bienes

Adquisición de bienes