Todo lo que debes saber ante la difícil coyuntura de cancelar las tarjetas de crédito de un familiar fallecido, según Condusef. Ante la pérdida de un ser querido, es importante hacerse cargo de los...

Todo lo que debes saber ante la difícil coyuntura de cancelar las tarjetas de crédito de un familiar fallecido, según Condusef. Ante la pérdida de un ser querido, es importante hacerse cargo de los asuntos financieros que dejó pendientes. Entre ellos, está cancelar sus tarjetas de crédito. Estos son los pasos que deberás seguir para ello. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), informó que algunos productos financieros, como las tarjetas de crédito, cuentan con un seguro de vida. Así, cuando fallece el titular se liquidan automáticamente las deudas. Sin embargo, dicho seguro vida no es aplicable si la linea crediticia cuenta con una morosidad de más de tres meses, o si fue utilizada después de la fecha oficial del fallecimiento del titular. En caso de que haya pagos domiciliados a la tarjeta de crédito que se va a cancelar, es importante notificar a aquellas empresas en donde la línea de crédito está vinculada al pago con la finalidad de que desvinculen cualquier cargo referenciado a dicha tarjeta. Mientras que para las tarjetas adicionales, la Comisión aclaró que estas deberán dejar de utilizarse inmediatamente, así como desvincular cualquier pago recurrente al que estén suscritos.

¿Cómo cancelar la tarjeta de crédito de alguien que murió?

El trámite se puede realizar vía telefónica o acudiendo a la institución bancaria de origen de la tarjeta de crédito. Una vez iniciado el tramite, la entidad deberá hacer entrega de un número de folio o acuse de recibido que avale la cancelación del producto financiero.

Es necesario llevar estos documentos

Acta de defunción del titular (original o copia certificada)

Identificación oficial del titular

Identificación oficial vigente del solicitante

TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/06/sat-recupera-28-mil-millones-de-pesos-y-obliga-a-evasores-a-pedir-disculpas/ Con información de la Condusef.

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral), la Agenda Inteligente (las noticias de negocios más relevantes) y nuestro canal de YouTube.