Un nuevo análisis revela que Reino Unido es el principal facilitador de la evasión fiscal a nivel global, siendo responsable de un tercio del riesgo mundial. Aquí te contamos más

Un nuevo análisis revela que Reino Unido es el principal facilitador de la evasión fiscal a nivel global, siendo responsable de un tercio del riesgo mundial. Aquí te contamos más

Un paraíso fiscal es una jurisdicción que ofrece condiciones atractivas para personas o empresas, como impuestos mínimos o nulos, regulaciones financieras laxas y un alto nivel de confidencialidad sobre activos y transacciones financieras. Aunque pueden usarse de forma legal para optimizar la carga tributaria, a menudo se vinculan con prácticas como el lavado de dinero y la evasión de impuestos.

Reino Unido, líder en la facilitación de la evasión fiscal

Un análisis reciente de la Tax Justice Network, citado por Statista, reveló que Reino Unido es el mayor facilitador de la evasión fiscal corporativa a nivel global. En particular, los territorios británicos de ultramar y las dependencias de la Corona dominan los principales lugares que permiten a las multinacionales eludir impuestos sobre sus beneficios.

Un tercio del riesgo global de evasión fiscal proviene del Reino Unido

Según el análisis, Reino Unido es responsable de casi un tercio del riesgo mundial de evasión fiscal. Mientras que los países de la Unión Europea representan otro tercio del riesgo de abuso fiscal corporativo, las naciones africanas y latinoamericanas tienen una participación significativamente menor, con solo el 4% y el 3%, respectivamente. Entre los países más afectados por la evasión fiscal están Brasil, Polonia y México.

Nuevas incorporaciones a la lista de paraísos fiscales

En 2024, Irlanda se sumó por primera vez a la lista de los 10 principales países facilitadores, ocupando el noveno lugar con un valor del índice de 1,622. Luxemburgo y Bahamas le siguen de cerca, mientras que las dependencias de la Corona británica, como la Isla de Man y Guernsey, ocupan el puesto 12 y 13, respectivamente. El propio Reino Unido se encuentra en el lugar 18, con un valor de 894.

Cada año, se estima que se pierden alrededor de 500 mil millones de dólares a través de los paraísos fiscales. El índice de paraísos fiscales evalúa las leyes de las jurisdicciones y mide la cantidad de actividad financiera corporativa que fluye a través de ellas, utilizando más de 70 preguntas e indicadores para determinar qué tan permisivas son las normativas para el abuso fiscal empresarial.