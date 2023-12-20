Las empresas IMMEX también enfrentan demoras en los tiempos de respuesta por parte de las diversas dependencias federales Los tiempos para trámites a las empresas con programa Industria Manufacturera y Maquiladora de Exportación (IMMEX) se han extendido en el actual Gobierno federal. Andrés Franco Saldívar, director del Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce) Noreste, señaló que empresas instaladas en estados donde ya no operan oficinas de la Secretaría de Economía (SE) enfrentan una tardanza en trámites de 30 a 90 días, en lugar de los 15 días habituales. En Durango, por ejemplo, donde el Comce Noreste tiene cobertura, ya no operan oficinas de la SE, y las más cercanas están en Monterrey. Esto complica los procesos y contribuye a la demora. Zelina Fernández, directora del Index Nuevo León, organismo que aglutina a las empresas con programa IMMEX, también destacó la tardanza por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en las devoluciones del IVA, que ahora toma 30 días hábiles o más, en lugar de los 15 habituales. Gregorio Canales, director de la consultora de inversión extranjera Dimsa, explicó que el retraso en los tiempos de respuesta por parte de las diversas dependencias federales está llevando a las empresas a considerar la opción de operar bajo la figura de un "shelter". Estas empresas "shelter" prestan instalaciones y recursos administrativos para que los nuevos negocios puedan operar bajo el esquema IMMEX. Fernández señaló que la falta de un canal de comunicación efectivo con la autoridad es una de las principales inquietudes de las empresas, lo cual genera incertidumbre para planear sus operaciones. Además, la realización de la solicitud de importación y exportación de hidrocarburos ante VUCEM (Ventanilla Única) se ha vuelto complicada, y se han enfocado esfuerzos con la Secretaría de Energía y la SE para atender y agilizar estos trámites.