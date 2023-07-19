El fisco se ha centrado en la regularización de impuestos y la corrección de diferencias para los contribuyentes pertenecientes al sector automotriz En el lapso comprendido entre 2019 y 2023, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha experimentado un notable aumento en la recaudación proveniente de grandes contribuyentes del sector automotriz, alcanzando un total de 49,224 millones de pesos (mdp). Esta cifra representa un significativo incremento del 152% en términos reales, en comparación con el periodo anterior de 2012 a 2018. Los resultados positivos son el fruto de las acciones implementadas por la Administración General de Grandes Contribuyentes (AGGC) del SAT, en línea con el Plan Maestro 2021 a 2023. Dicha estrategia se ha centrado en fomentar la regularización de impuestos y la corrección de diferencias para los contribuyentes pertenecientes al sector automotriz. El SAT ha establecido una presencia fiscal significativa en la industria automotriz, abarcando tanto a empresas armadoras como a su cadena de suministro. Durante el periodo mencionado, se han concluido un total de 247 revisiones fiscales a estos contribuyentes. Además, se están llevando a cabo 207 revisiones adicionales a otros actores de la industria, en un esfuerzo por invitar a los contribuyentes a corregir cualquier situación fiscal irregular que pudiera surgir. Las acciones emprendidas por el SAT reflejan su compromiso para fortalecer la recaudación fiscal en el sector automotriz, al tiempo que busca garantizar la transparencia y la legalidad en el cumplimiento de las obligaciones tributarias.