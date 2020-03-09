Te decimos los puntos más importantes del Plan Maestro de Operación del SAT.
El viernes de la semana pasada, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se reunió con representantes de cámaras y asociaciones de la iniciativa privada para presentarles el Plan Maestro de Operación 2020. De acuerdo con el SAT, el objetivo del plan es mejorar la fiscalización y la seguridad jurídica de los contribuyentes.
Plan Maestro de Operación del SAT
El plan se divide en cuatro acciones concretas:
- Programar auditorías expeditas y reforzar la fiscalización en materia de la determinación del ISR en los conceptos de pagos al extranjero, reestructuras corporativas, regímenes fiscales preferentes, deducción de inversiones, pérdidas, diferimiento del impuesto y cuentas de registro fiscal, entre otras. Se seguirá el mismo procedimiento en la aplicación indebida de la tasa 0% del IVA y en el estímulo región fronteriza norte.
- Incentivar la autocorrección en las auditorías en proceso y el cobro oportuno de los créditos fiscales determinados.
- Identificar los recursos de revocación en donde sea susceptible lograr la corrección voluntaria del contribuyente. Esto con el fin de evitar litigios costosos y prolongados.
- Reforzar la verificación de la aplicación de saldos a favor del IVA, a fin de corroborar el origen de estos y su disposición mediante acreditamientos, devoluciones y compensaciones.
De acuerdo con el SAT, estas medidas ayudarán a mejorar la recaudación, combatir la corrupción y brindar seguridad al contribuyente.
Con información de El Financiero.
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