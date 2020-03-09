Te decimos los puntos más importantes del Plan Maestro de Operación del SAT.

Te decimos los puntos más importantes del Plan Maestro de Operación del SAT.

El viernes de la semana pasada, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se reunió con representantes de cámaras y asociaciones de la iniciativa privada para presentarles el Plan Maestro de Operación 2020. De acuerdo con el SAT, el objetivo del plan es mejorar la fiscalización y la seguridad jurídica de los contribuyentes.

Plan Maestro de Operación del SAT

El plan se divide en cuatro acciones concretas:

Programar auditorías expeditas y reforzar la fiscalización en materia de la determinación del ISR en los conceptos de pagos al extranjero, reestructuras corporativas, regímenes fiscales preferentes, deducción de inversiones, pérdidas, diferimiento del impuesto y cuentas de registro fiscal, entre otras. Se seguirá el mismo procedimiento en la aplicación indebida de la tasa 0% del IVA y en el estímulo región fronteriza norte.

Incentivar la autocorrección en las auditorías en proceso y el cobro oportuno de los créditos fiscales determinados.

Identificar los recursos de revocación en donde sea susceptible lograr la corrección voluntaria del contribuyente. Esto con el fin de evitar litigios costosos y prolongados.

Reforzar la verificación de la aplicación de saldos a favor del IVA, a fin de corroborar el origen de estos y su disposición mediante acreditamientos, devoluciones y compensaciones.

De acuerdo con el SAT, estas medidas ayudarán a mejorar la recaudación, combatir la corrupción y brindar seguridad al contribuyente.

Con información de El Financiero.

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