En un contexto donde la precisión en la conciliación bancaria y el cumplimiento de las obligaciones fiscales son pilares de la salud empresarial, Moonflow, el Sistema Operativo de Cobranza con IA e...

En un contexto donde la precisión en la conciliación bancaria y el cumplimiento de las obligaciones fiscales son pilares de la salud empresarial, Moonflow, el Sistema Operativo de Cobranza con IA en cobranza México, y Puntored, la red líder en recaudación masiva, anuncian una integración estratégica diseñada para eliminar la fragmentación operativa en las cuentas por cobrar de las empresas mexicanas.

Esta alianza técnica permite que la gestión de cartera vigente y de cartera vencida, así como el recaudo físico en más de 50,000 puntos incluyendo la infraestructura de Gestopago) y, además, la red de pagos digitales - todo operando bajo un mismo ecosistema, garantizando la trazabilidad total de los fondos desde el pago del cliente hasta el registro contable.

Optimización del Ciclo de Caja y Cumplimiento Normativo

Para los departamentos de cobranza, finanzas y contabilidad, la falta de conciliación inmediata representa un riesgo operativo y fiscal. La plataforma de Moonflow utiliza algoritmos de Inteligencia Artificial para automatizar la gestión de cobro, mientras que la red de Puntored ofrece la capilaridad necesaria para que el contribuyente final liquide sus obligaciones de forma sencilla.

"La eficiencia fiscal comienza con una cobranza ordenada. Al integrar nuestra IA con la red de Puntored, permitimos que las empresas mexicanas tengan una visibilidad en tiempo real de sus ingresos, asegurando que la información financiera sea auditable y precisa", explica Facundo Turconi, CEO de Moonflow.

Hacia una Cobranza con Certeza Jurídica y Tecnológica

La solución conjunta aborda tres retos críticos para el sector contable y administrativo en México:

Conciliación Automatizada vs. Errores Manuales: La conexión directa entre el punto de pago y el software de gestión de cobranza elimina las discrepancias en los estados de cuenta, facilitando la labor del contador y la integración con sistemas. Deducibilidad y Gestión de Cartera: Moonflow permite trazar los procesos de cobranza, un paso fundamental para la eventual deducibilidad de cuentas incobrables bajo la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR). Omnicanalidad de Recaudo: Los contribuyentes y clientes finales pueden realizar pagos tanto en canales digitales como en puntos físicos de cercanía, cerrando el ciclo de pago instantáneamente mediante la validación por IA.

Arturo Halgraves, CEO de Puntored para México, comenta: "Nuestra infraestructura de pagos, ahora potenciada por la IA de Moonflow, ofrece a las empresas una herramienta de control financiero sin precedentes. No solo facilitamos el recaudo, sino que garantizamos que este proceso sea eficiente, transparente y de bajo costo operativo".

Con esta alianza, Moonflow se consolida en México como el aliado tecnológico indispensable para los profesionales de las finanzas que buscan modernizar sus procesos de crédito y cobranza bajo los más altos estándares de eficiencia y seguridad digital.