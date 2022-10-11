La propuesta de un senador incluye realizar una revisión exhaustiva a los requisitos para la emisión Complemento Carta Porte Una solicitud promovida por el senador Ismael García Cabeza de Vaca plantea al Servicio de Administración Tributaria (SAT) la revisión y la eliminación de la carta de porte digital o Complemento Carta Porte (CCP) del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), no sólo por su extrema complejidad, sino por su prácticamente nula adopción entre los contribuyentes. Estos son los puntos que se contemplan en la propuesta:

Realizar una revisión exhaustiva a los requisitos para la emisión CCP, con la finalidad de hacerlo comprensible, ágil y con formatos sencillos.

Implemente mesas de diálogo y asesoría para el cumplimiento del requisito de comprobante fiscal CFDI con CCP, para los transportistas de todo el país, dirigidas especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas.

Evaluar la posibilidad de eliminar el requisito del CCP y busque alternativas más sencillas para los contribuyentes transportistas.

Critican uso de carta porte

El integrante del Senado critica el CCP al indicar que “a dos años de su implementación solo el 0.47% ha cumplido con el requisito. No se ha logrado hacer comprensible la medida ni al 1 por ciento del universo de quienes transitan mercancías en el país, lo que da muestra de que la medida es demasiado complicada y está mal planeada”. Cifras del Servicio de Administración Tributaria (SAT) indicaron que en el primer trimestre de 2022 indican que sólo 65,163 contribuyentes (personas físicas y morales) han emitido 82.6 millones de facturas ingreso y traslado con Complemento Carta Porte. Asimismo, los datos revelaron que la emisión de factura electrónica versión 3.3 de ingreso ha sido generada por 40,580 contribuyentes para un total de 20.7 millones de comprobantes. En tanto, el CFDI de traslado con complemento Carta Porte lo han generado 23,797 contribuyentes para un total de 61.7 millones de facturas. Cabe destacar que la emisión de factura electrónica versión 4.0 de ingreso ha sido generada por 7,387 contribuyentes para un total de 173,548 comprobantes. Mientras que la factura 4.0 de traslado ha sido generada por 1,523 contribuyentes para un total de 35,102 comprobantes. De acuerdo con el comunicado del senador, lejos de ayudar a la formalización, el Gobierno Federal está actuando en contra, al orillar a que muchos de los embarques se realicen sin cumplir con los requisitos, y a que los contribuyentes se arriesguen a ser sancionados con multas que van desde los 400 a más de 100 mil pesos. No se tiene la fecha precisa en que este punto de acuerdo haya sido notificado al SAT y, en su caso, si el órgano ha realizado alguna de las acciones solicitadas por el Senado, señala Fiscalia. Asimismo, el medio señaló que la carta de porte, como documento de amparo de traslado de mercancías, no podría ser eliminado; más bien, convendría clarificar, que lo que se solicita es eliminar la versión digital que va como complemento en una factura electrónica y, en su caso, regresar al formato anterior que ha imperado por años.