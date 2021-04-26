De los 32 que ya fueron destituidos, diez fueron denunciados por la UIF ante la Fiscalía General de la República. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) cesó a 32 de los 49 mandos aduanales de algunos estados del país, pues se sospechaba que habían incurrido en actos de corrupción. Los funcionarios destituidos fueron designados por el extitular de la Administración General de Aduanas (AGA), Ricardo Peralta, quien después fue designado como subsecretario de Gobernación. Según reportó el portal La Política Online en enero pasado, el actual administrador de Aduanas, Horacio Duarte, ha asegurado en privado que actualmente hay elementos para investigar a Peralta. Duarte aseguró que los otros 17 mandos aduanales están siendo investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el SAT. De los 32 que ya fueron destituidos, diez fueron denunciados por la UIF ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntamente haber incurrido en hechos de corrupción y lavado de dinero proveniente de contrabando, tráfico de armas, huachicol y narcotráfico. "De los 49 administradores que cuando llegué teníamos, hemos retirado 32, ya hay una sustitución, y nos faltan los siguientes, que estamos en el proceso de hacer las investigaciones entre la UIF, la SFP y el propio SAT, adentro del SAT hay una Administración General de Evaluación, que es la que hace toda la revisión de confiabilidad, de todo el tema de polígrafo y todos los análisis; estamos revisando aduana por aduana, esperamos tener ya pronto los resultados restantes2, dijo Duarte en entrevista medios en Palacio Nacional, según reporta Animal Político. El funcionario aseguró que el combate a la corrupción no ha avanzado a la velocidad deseada, pero destacó los progresos realizados. "Estamos avanzando, ha sido un proceso no tan rápido como nosotros nos planteamos al inicio. Ahora, como ustedes saben, ya hay la presencia de la Secretaría de Marina en las 17 aduanas marítimas; ha tenido un impacto positivo en dos temas: incrementar la recaudación y aumentar todos los aseguramientos de seguridad nacional. Y la participación de Sedena, que arrancamos con un piloto de cuatro aduanas: Colombia, en Nuevo León, y Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros. Estamos ya próximos a hacer la siguiente intervención por parte de Sedena para que se cumpla la instrucción del presidente y terminemos de limpiar el tema de las aduanas", dijo. Baja California y Tamaulipas son los principales focos de corrupción, que han afectado la recaudación fronteriza. En el primer caso, con la introducción ilegal de autos usados y armas de fuego; en el segundo, con el ingreso de combustible desde Texas sin pagar impuestos. De acuerdo a Animal Político, desde que Peralta ya no está al frente de la AGA y fueron cesados los administradores corruptos, la recaudación de impuestos aumentó en las aduanas. Los ex funcionarios cercanos a Peralta que están siendo investigados por la Fiscalía son:

Viridiana Soria Amador, de Tijuana;

David Pérez Tejada Padilla, de Tecate, quien también fue diputado federal por el Partido Verde Ecologista de México;

Raymundo Humberto Jiménez Lázaro, de Mexicali;

Ricardo Días de la Serna, de Nuevo Laredo;

Jesús Eduardo Mucharraz Herrera, de Matamoros;

José Luis Avendaño, de Reynosa;

Jorge Aurelio Brito Sevenello, de Querétaro;

Carlos Ignacio Franco Salgado, de Guanajuato;

Jaime Nova Palma, de Lázaro Cárdenas;

Guillermo César Calderón León, de Progreso, que también fue diputado local del PRI, y se encuentra ilocalizable.

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.