Los contribuyentes deben detectar los posibles riesgos y oportunidades de su empresa, antes de la declaración anual Durante los últimos meses del año, los contribuyentes pueden tomar decisiones y acciones que modifiquen el rumbo de la empresa y los números de la declaración anual. Esto es algo que se conoce como “precierre” contable y fiscal. El “precierre” sirve para identificar anticipadamente aspectos que pudieran tener un impacto positivo o negativo en las finanzas de la empresa. De acuerdo con Federico Solórzano, socio de KPMG México, los contribuyentes deben detectar con tiempo los posibles riesgos y oportunidades. El socio de Impuestos Corporativos en las Oficinas de Tijuana y Mexicali de KPMG México dijo que lo anterior puede ayudar a prevenir riesgos, para cerrar el año de manera tranquila y no pagar por un error. Por ejemplo, sería un error que un contribuyente, después del cierre del ejercicio fiscal, se de cuenta que le faltó un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), un requisito para una deducción, o que no hizo la retención de algún impuesto.

Consecuencias de hacer o no hacer un “precierre” fiscal en 2023

En este contexto, el especialista compartió con El Contribuyente los siguientes aspectos negativos y positivos de hacer un “precierre” fiscal en 2023:

Posibles consecuencias negativas de no hacer un “precierre” fiscal

En los últimos meses del año se presenta la última oportunidad para recabar todo lo que se tenga y se pueda, para cuidar el cierre del ejercicio. Es la última oportunidad para prevenir riesgos fiscales. Lo anterior se debe a que si se esperan hasta enero y faltó una factura, por más que la pidan sería de otro ejercicio. Así que lo que no se obtiene en diciembre, no se puede obtener. Incumplir requisitos fiscales o cometer errores puede generar temas de fiscalización por parte de la autoridad, como una invitación o una auditoría. Y la cancelación de los Certificados de Sellos Digitales (CSD) sería una de las consecuencias negativas más extremas. En caso de que la autoridad decida revisar al contribuyente, hay que estar atendiendo.lo que solicite, y eso quita tiempo y es desgastante. Además, los contratiempos con la autoridad fiscal pueden generar problemas con los clientes o proveedores. Lo anterior se debe a que si la autoridad impone un crédito fiscal, una multa, una opinión negativa o se inicia un litigio, se puede proyectar una imagen negativa del contribuyente y se pueden perder clientes, proveedores y hasta padrones o certificaciones, como en el caso de las maquiladoras de importación.

Posibles consecuencias positivas por hacer un “precierre” fiscal

En cuestiones positivas, el especialista dijo que si el contribuyente hace una buena revisión en el “precierre” fiscal, podría prevenir errores o el incumplimiento de requisitos. A nadie le gusta llegar al final y tener problemas con el pago de impuestos, entonces la consecuencia es que estés bien, que no recibas revisiones, que no tengas auditorías y que fluyan tus devoluciones de IVA. Por eso es importante cuidar bien el proceso, para lograr cerrar el año de la mejor manera, respecto a las estimaciones de los impuestos. Puedes ver un video con parte de la información que compartió el especialista aquí / Fecha de publicación: 9 de noviembre de 2023.