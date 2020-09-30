De acuerdo con especialistas del IMCP, las propuestas de la Miscelánea Fiscal ayudarán al fisco a recabar información de los contribuyentes. El 8 de septiembre, el ejecutivo federal envió su propuesta de Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2021 a la Cámara de Diputados. De acuerdo con contadores y fiscalistas, los cambios propuestos darían al Servicio de Administración Tributaria (SAT) más facultades fiscalizadoras. Estos son algunos de los cambios más importantes:

Regla antiabuso

Uno de los cambios fiscales propuestos por el ejecutivo federal está relacionado con la regla general antiabuso, establecida en el artículo 5-A del Código Fiscal de la Federación (CFF). Esta regla entró en vigor el año pasado; el objetivo es evitar los actos jurídicos que carezcan de una razón de negocios y generen beneficios fiscales a los contribuyentes. Actualmente, la ley dice que establece que los efectos fiscales que se generen por aplicar esta regla no tendrán consecuencias penales. Como parte de la Miscelánea Fiscal para 2021 se propone reformar el séptimo y último párrafo de este artículo. La parte final de dicho párrafo establece lo siguiente: “Los efectos fiscales generados en términos del presente artículo en ningún caso generarán consecuencias en materia penal”. Con el cambio, se abre la posibilidad de que la autoridad sí persiga penalmente estos casos. Inicialmente, la idea era que esto solamente aplicara en casos donde se expidan comprobantes fiscales de operaciones simuladas; sin embargo, la propuesta actual no hace la distinción.

Plazo para aclaración de sellos cancelados

También se propone establecer en el artículo 17-H Bis, del CFF, un límite temporal de 40 días hábiles para que aquellos contribuyentes a quienes se les haya restringido temporalmente el uso del Certificado de Sello Digital (CSD) para la expedición de Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), puedan presentar solicitud de aclaración para subsanar las irregularidades detectadas, o para desvirtuar las causas que motivaron la aplicación de tal medida. En este sentido, se ampliará de tres a 10 días el plazo para aclaración de sellos cancelados.

El SAT podrá suspender o disminuir obligaciones de contribuyentes inactivos

Por otro lado, se propone adicionar la fracción XII, en el apartado C, del artículo 27, del CFF, para señalar que el SAT podrá suspender o disminuir obligaciones que los contribuyentes tengan registradas ante el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), cuando determine que éstos no han realizado ningún tipo de actividad en los últimos tres ejercicios previos.

Especialistas creen que cambios a Miscelánea Fiscal 2021 hará más agresivo al SAT

Además de estos cambios, también están los que han generado más polémica. Por ejemplo, el uso de grabadoras y celulares en las visitas domiciliarias; los embargos a terceros relacionados con factureras, y el uso de datos biométricos por el SAT. Todo esto, de acuerdo con especialistas, facilitará las tareas de fiscalización del SAT. Como recoge el periódico *Reforma,*Alfredo Esquivel Boeta del despacho Andersen Tax & Legal opina que los cambios al CFF son más agresivos que los de ISR e IVA. En entrevista con el mismo medio, Luis Fernando Balderas Espinosa, encargado de Acuerdos Conclusivos y Gestión Institucional de la Prodecon, dice que algunos cambios harán más difícil que el contribuyente recupere saldos a favor. En este sentido, si el contribuyente solicita una devolución y no está localizable en su domicilio fiscal, se tomará como no presentada.

El IMCP cree que los cambios darán más información al SAT

Ahora, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) se sumó a la opinión de los otros especialistas. En entrevista con El Economista, Diamantina Perales, presidenta del IMCP, explicó que los cambios a la Miscelánea Fiscal aumentarán las facultades de fiscalización del SAT. También dijo que este aumento de facultades se ha dado en los últimos años. Por otro lado, el vicepresidente de Fiscal del IMCP, Héctor Amaya Estrella, explicó que los cambios no aumentarán la recaudación por sí mismos. La idea es ayudar al fisco a obtener más información de los contribuyentes, lo que ayudará a hacer mejor su trabajo. Amaya Estrella también habló sobre los esquemas reportables que entrarán en vigor en 2021. Hasta el momento no se han dado a conocer las reglas generales, instructivos y formatos guía para esta disposición. Se considera un esquema reportable, cualquier estrategia que genere o pueda generar, directa o indirectamente, la obtención de un beneficio fiscal. La nueva regla indica quelos contribuyentes y asesores fiscales obligados (CFF 197 y 198) entregarán la información de los esquemas reportables (CFF 200) a partir del 1 de enero de 2021. Con información de El Economista

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y nuestro canal de YouTube.