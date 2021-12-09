Se hacen oficiales los aumentos al salario mínimo para el próximo año al ser publicados en el Diario Oficial de la Federación. Después de que representantes de los sectores patronal y obrero, así c...

Se hacen oficiales los aumentos al salario mínimo para el próximo año al ser publicados en el Diario Oficial de la Federación. Después de que representantes de los sectores patronal y obrero, así como el gobierno llegaran a un acuerdo para aumentar el salario mínimo, ayer se hizo oficial tras ser publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Cabe recordar que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) anunció que el salario mínimo pasará de 141.70 pesos a 172.87 pesos diarios en el país, excepto en la frontera norte, donde subirá de 213.39 a 260.34 pesos diarios. Este aumento está compuesto por un 9% de incremento más un Monto Independiente de Recuperación (MIR) de 16.90 pesos, lo que representa un 22% más al Salario Mínimo General (SMG). "Este aumento se reflejará en una mejora real en el poder adquisitivo de las y los trabajadores. Con ello, el Salario Mínimo General de la Zona Libre de la frontera norte llegará a cubrir el 112 por ciento de la Línea de Bienestar Familiar y el Salario Mínimo General del resto del país llegará a cubrir el 74 por ciento de la misma”, expresó el Consejo Coordinador Empresarial (CCE). Puedes consultar los salarios mínimos generales y profesionales aquí

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