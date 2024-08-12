22. Soy una empresa dedicada al traslado de mercancías mediante autotransporte terrestre de carga federal, que tributa bajo el Régimen de Coordinados previsto en el artículo 72 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ¿quién es el sujeto obligado a emitir una factura electrónica CFDI con complemento Carta Porte? La empresa coordinada que tributa por cuenta de sus integrantes debe emitir el CFDI con complemento Carta Porte, para ello debe registrar la clave 05 con la información del complemento Carta Porte, adicionalmente a las claves que sean necesarias del operador u operadores para realizar el traslado.El CFDI con complemento Carta Porte puede coexistir con el complemento de Persona física integrante de coordinado, por lo que, para el caso de integrantes de coordinados que realicen por cuenta propia el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, deben emitir directamente el CFDI con ambos complementos.El transportista está obligado a portar el complemento Carta Porte en formato digital o la representación impresa y el integrante coordinado lo conserva también como parte de su información fiscal en términos del artículo 28 del CFF.

Modificación

Se reestructura esta pregunta y se indica que, en el Régimen de Coordinados, la empresa coordinada que cumple por cuenta de sus integrantes, por lo que este CFDI, la empresa miembro de la empresa, que es responsable del traslado. Además, se deben incluir las claves necesarias para identificar al operador o los operadores que realizarán el traslado de los bienes. El CFDI con complemento Carta Porte puede incluir también el complemento de 'Persona física integrante de coordinado'. Esto significa que si un integrante de la empresa coordinada (una persona física) cumple con sus obligaciones fiscales de forma individual, puede emitir un CFDI que incluya ambos complementos: el de Carta Porte y de persona física integrante de coordinado. El transportista, que es la persona o empresa encargada de realizar el traslado de los bienes, está obligado a llevar consigo el complemento Carta Porte, ya sea en formato digital o en una versión impresa. El integrante coordinado también debe conservar este complemento Carta Porte como parte de su información fiscal, en cumplimiento con el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación (CFF), que regula la conservación de información.