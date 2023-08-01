Robles Berlanga señaló que la UIF la tiene bloqueada y le impide obtener una tarjeta de débito para acceder a sus ingresos laborales La exsecretaria de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Rosario Robles, emitió a través de su cuenta de Twitter una serie de denuncias contra el gobierno de México y el presidente Andrés Manuel López Obrador. En un tuit, Robles Berlanga acusó a tres instancias gubernamentales de actuar con "perversidad y malas entrañas" en su contra. En primer lugar, señaló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) la tiene ilegalmente bloqueada, impidiéndole obtener una tarjeta de débito para acceder a sus ingresos laborales. https://twitter.com/Rosario\_Robles\_/status/1686409041545711616 Además, la exfuncionaria de Enrique Peña Nieto afirmó que existe una alerta migratoria en su contra, a pesar de que un juez levantó todas las medidas en su contra. Según Rosario Robles, esta situación la mantiene "secuestrada en su país", afectando su movilidad y libertad personal.

Acusa al SAT

Por último, Rosario Robles criticó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por insistir en cobrarle adeudos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) que, según afirma, no le corresponden pagar. Estas denuncias se suman al contexto del caso "Estafa Maestra", en el cual Robles pasó 3 años en prisión por el delito de ejercicio indebido del servicio público relacionado con el desvío de recursos públicos. Las acusaciones de Rosario Robles generan un nuevo episodio de tensión y confrontación entre la exfuncionaria y el gobierno actual. Hasta el momento, las autoridades gubernamentales no han respondido públicamente a las denuncias de Robles.