El pago puedes hacerlo desde las remesadoras Dolex, Maxitransfers e Intercambio Express. Una de las facilidades de esta modalidad es que el Infonavit paga las comisiones por la recepción del dinero...

El pago puedes hacerlo desde las remesadoras Dolex, Maxitransfers e Intercambio Express. Una de las facilidades de esta modalidad es que el Infonavit paga las comisiones por la recepción del dinero en México. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infoanvit) publicó un comunicado en el que informa que es posible pagar tu crédito desde Estados Unidos. También puedes hacer el pago de la vivienda de un familiar o un tercero. Esto puedes hacerlo desde las remesadoras Dolex, Maxitransfers e Intercambio Express. Una de las facilidades de esta modalidad es que el Infonavit paga las comisiones por la recepción del dinero en México.

Si tú o alguno de tus familiares reside en Estados Unidos, recuerda que pueden realizar el pago de su Crédito Infonavit mediante el programa Infonavit Sin Fronteras. https://t.co/NKOQaunosN pic.twitter.com/oqUH1QCuck — Infonavit (@Infonavit) June 3, 2021

Adicionalmente, el Infonavit recomienda a los derechohabientes lo siguiente:

Verificar el estatus de su cuenta en la página micuenta.infonavit.org.mx

Si trabajaste en México, cotizando ante el Instituto Mexicano del Seguro Social entre 1972 y 1992, puedes retirar el dinero que acumulaste durante tus años de trabajo. Pero antes es importante que consultes los requisitos para poder hacerlo.

De igual manera puedes retirar tu saldo acumulado en tu subcuenta de vivienda del Infonavit, siempre que tengas los 65 años cumplidos. Además, el instituto te recuerda que este dinero es heredable.

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