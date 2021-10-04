La SHCP señaló que los ingresos tributarios, sin el IEPS de combustibles, hilaron cuatro meses consecutivos de crecimiento.

La SHCP señaló que los ingresos tributarios, sin el IEPS de combustibles, hilaron cuatro meses consecutivos de crecimiento.

De enero a agosto, los ingresos tributarios del Gobierno de México fueron mayores a lo proyectado en 24.2 mil millones de pesos (mdp) y 2.7% real anual con respecto al mismo periodo del año previo. Lo anterior lo expuso recientemente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en el informe Finanzas públicas y deuda pública a agosto 2021.

Ingresos tributarios sin IEPS de combustibles

La SHCP señaló que los ingresos tributarios, sin el IEPS de combustibles, hilaron cuatro meses consecutivos de crecimiento. De enero a agosto, dichos ingresos tributarios superaron la estimación programada en 88.3 mil millones de pesos (mdp), mostrando un crecimiento de 4.7% real anual. La dependencia indicó que el crecimiento de los ingresos tributarios está en línea con la recuperación sostenida de la economía y los esfuerzos constantes por mejorar la recaudación.

Ingresos tributarios en agosto de 2021

En particular, el documento indica que en el mes de agosto, los ingresos tributarios fueron 12.9 mil millones de pesos superiores al programa, y mostraron una variación de 6.1% real anual. Entre los ingresos tributarios, destacó la recaudación del IVA que fue mayor al programa en 25.3 mil millones de pesos, y creció 24.9% con respecto al mismo mes del año anterior, en términos reales. Puedes ver la información que publicó la SHCP aquí / Fecha de publicación:30 de septiembre de 2021.

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