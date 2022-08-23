Los precios de la venta de citas para la realización de trámites en el SAT oscilan entre 200 y hasta los 2,000 pesos. Empresarios denunciaron red de corrupción para tramitar citas en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), luego de que desde el inicio de la pandemia de Covid-19 han escaseado los espacios para realizar trámites presenciales en las oficinas del fisco. Como reportamos, en octubre pasado, la jefa del SAT, Raquel Buenrostro mencionó que por el caso de la venta de citas se separaron a 36 servidores públicos, los cuales están procesados y en investigación. Esto se debe a posibles actos de corrupción desde las oficinas y las áreas de tecnología de la dependencia. En junio de este año, El Universal reportó la venta de citas a través de redes sociales para la realización de trámites en el SAT, y los precios oscilaban entre 200 y hasta los 2,000 pesos. Raúl González Alonso, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes, dijo en entrevista con El Sol del Centro que tramitar una cita ante el SAT se ha convertido en un verdadero martirio, a pesar de que en teoría debería ser un trámite sencillo; agregó que las consecuencias de esta problemática son mayúsculas, pues llega a paralizar a las empresas afectadas, ya que se les impide emitir una factura. Ante esta situación, el especialista detalló que en el sitio web del SAT una cita te la agendan para un plazo de dos meses o más, en caso de disponibilidad, mientras que con los gestores se consigue rápido, pero cobran hasta dos mil pesos por un trámite que debería de ser gratuito. Subrayó que es difícil pensar que los gestores actúen por propia cuenta, pues alguien debe ayudarlos para manipular el sistema de citas del SAT, de lo contrario sería imposible hacerlo. “A nivel central y local el servicio es extraordinariamente deficiente, esto está generando una red de corrupción para generar un mercado negro de obtención de citas (…) las personas que ya están en una situación desesperante tienen que recurrir a estar comprando estas citas con coyotes, gestores que lo realizan y es una práctica muy desafortunada”, señaló al diario. Asimismo, González Alonso puntualizó que esta situación no solo afecta a las empresas, también los empleados padecen para tramitar una cita, como se comprobó en meses pasados para emitir la Constancia de Situación Fiscal; agregó que esta situación ya se ha extendido por más de dos años, pues data desde inicios de la pandemia.