La evasión por subvaluación en exportaciones de minería ascendió a 75 mil millones de pesos El Servicio de Administración Tributaria (SAT) en colaboración con la Universidad Autónoma de Chapingo, realizó estudios sobre la evasión por contrabando en México entre 2015 y 2021 en los sectores de minería e industria textil. Según los resultados del análisis, la evasión por subvaluación en exportaciones en el subsector de minería ascendió a 75 mil millones de pesos en el periodo estudiado, lo que representa una tasa de evasión del 9.60 por ciento. La subvaluación consiste en declarar un valor menor al real para pagar menos impuestos. Los países como China, Corea del Sur, Canadá, Estados Unidos y Países Bajos concentraron el 83.4 por ciento de la evasión en exportaciones. Además, la autoridad detectó una evasión por el Impuesto Sobre la Renta (ISR) asociado de 22 mil millones de pesos. En un comunicado, el SAT expuso que en cuanto a la industria textil, se detectó una evasión por subvaluación en importaciones de 3 mil millones de pesos. Esta subvaluación consiste en reportar a las autoridades aduaneras precios menores a los reales para evadir impuestos. El Contribuyente Los subsectores de fabricación de insumos textiles, acabado de textiles y prendas de vestir son los más afectados por la subvaluación. En conjunto, se asocia una evasión conjunta de mil 779 millones de pesos en todo el periodo estudiado, lo que representa el 59.3 por ciento del monto total detectado. El SAT utilizó el método denominado costo-ingreso para estimar la posible evasión y comparar los precios de cada transacción de importación reportada.