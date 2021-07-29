El sector empresarial sigue presionando a los legisladores para que se concrete la reforma al outsourcing cuyos cambios fiscales entrarían en vigor el 1 de agosto. Esta semana, la Comisión Permane...

El sector empresarial sigue presionando a los legisladores para que se concrete la reforma al outsourcing cuyos cambios fiscales entrarían en vigor el 1 de agosto. Esta semana, la Comisión Permanente del Congreso rechazó una convocatoria para sesiones extraordinarias donde se hubiera discutido, entre otras cosas, la prórroga a la reforma al outsourcing. El senador morenista Ricardo Monreal informó que el periodo extraordinario que propuso no alcanzó la mayoría calificada necesaria, consistente en dos terceras partes los votos. Sin embargo, el día de hoy Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia de la Comisión Permanente se juntará para llamar a otro periodo extraordinario, posiblemente este fin de semana. Hay que recordar que según lo establecido actualmente, el 1 de agosto entrarán en vigor los cambios fiscales a la reforma. Esto implica que las facturas emitidas a partir de ese día dejarán de ser deducibles de ISR, y el IVA dejará de ser acreditable. Además, la reforma establece que a partir del 23 de agosto las empresas se servicios especializados deberán estar registradas en el REPSE. El problema según los especialistas es, en la práctica, la fecha límite para esto también es el 1 de agosto, ya que aunque las empresas se registren sus facturas no tendrán efectos fiscales.

Las dos propuestas de prórroga

Actualmente hay dos propuestas para ampliar los plazos. La semana pasada, el senador morenista Ricardo Monreal comunicó que propondría posponer en un mes la entrada en vigor de la reforma; es decir, hasta el 1 de septiembre.

La senadora panista Kenia López se manifestó a favor de ampliar el plazo, pero aseguró que un mes, como propuso Monreal, sería insuficiente. La senadora envió una iniciativa con la que retrasaría la entrada en vigor de la reforma al outsourcing, lo que homologaría el plazo contemplado para las instituciones de gobierno que hagan uso de la subcontratación laboral, cuya entrada en vigor será hasta el 1 de enero.

Sector privado sigue pidiendo prórroga

Por ahora, parece varios grupos de legisladores están de acuerdo en dar una prórroga a la reforma. En este sentido, el sector privado sigue presionando para que se consiga. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), por ejemplo, publicó un comunicado donde dicen que urge una prórroga. El CCE pidió a los legisladores que celebren una sesión extraordinaria este 30 de julio para otorgar la prórroga antes del 1 de agosto. https://twitter.com/cceoficialmx/status/1420495787998343169 La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) también se mostró a favor de ampliar el plazo para la reforma. Además explicó que sin la prórroga, cerca de 380 mil empresas en México podrían caer en la ilegalidad por no cumplir a tiempo con los plazos establecidos. https://twitter.com/Coparmex/status/1420576743644086273Con información de Reforma, La Jornada y Expansión https://www.reforma.com/cortaran-deduccion-por-outsourcing/ar2229756 https://politica.expansion.mx/congreso/2021/07/28/legisladores-intentan-revivir-periodos-extraordinarios-para-outsourcing https://www.jornada.com.mx/notas/2021/07/28/economia/ip-exhorta-a-legisladores-a-ampliar-plazo-para-cambios-de-outsourcing/

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