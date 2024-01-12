La nueva versión del complemento tiene una fecha programada para iniciar su vigencia el 18 de enero de 2024 El 19 de diciembre de 2023, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) presentó la versión 2.0 del Complemento de Comercio Exterior (CCX) para el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) 4.0. Actualmente, la versión 1.1 del Complemento de Comercio Exterior es la que está vigente, y la nueva versión tiene una fecha programada para iniciar su vigencia el 18 de enero de 2024.

Falta periodo de convivencia para nuevo Complemento de Comercio Exterior

Pero de acuerdo con Fiscalia, hay un problema con el complemento, porque la autoridad plantea el término de vigencia de la versión 1.1 para el día 17 de enero de 2024, y la entrada de la versión 2.0 para el día 18 de enero de 2024, sin un período de convivencia. Lo anterior significa que de un día a otro, todos los sistemas deberán haber cambiado de versión de forma abrupta. El artículo indica que no se había registrado con anterioridad un cambio de versión de documentos digitales tan abrupto, sin un periodo de convivencia entre la versión anterior y la actual. Esta sería la primera vez. Fiscalia explicó que los periodos de convivencia de versiones, lejos de ser una concesión para los usuarios de un sistema, son una necesidad técnica en cualquier desarrollo computacional. Esto se debe a que se requiere un periodo en el que se puedan realizar operaciones reales en el nuevo sistema, teniendo de respaldo la posibilidad de seguir utilizando la versión anterior. Así si falla el nuevo sistema, la operación no se detiene y se puede utilizar la versión anterior. Por eso, considera que los periodos de convivencia no deben verse como una facilidad para los contribuyentes, sino como lo que son: una necesidad técnica en toda implementación de sistemas.