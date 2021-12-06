En diciembre de 2020 fue la última vez que las tarifas de ISR de personas físicas fueron actualizadas por inflación. La Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley del ISR) establece que las personas mora...

En diciembre de 2020 fue la última vez que las tarifas de ISR de personas físicas fueron actualizadas por inflación. La Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley del ISR) establece que las personas morales deben pagar una tasa impositiva fija sin importar sus ingresos. Mientras que a las personas físicas se les aplican tarifas diferenciadas dependiendo de sus ingresos. Además, la Ley del ISR prevé que las tarifas que se aplican en el cálculo del impuesto que pagan las personas físicas se actualicen de conformidad con el aumento inflacionario. Esto cuando el aumento inflacionario rebase 10% desde la última ocasión que hubieran sido actualizadas las tarifas. [Ley del ISR 152]. De acuerdo con un artículo de Fiscalia, en diciembre de 2020 fue la última vez que las tarifas de ISR de personas físicas fueron actualizadas por inflación, para entrar en vigor el 1 de enero de 2021. El artículo indica que durante 2021, la inflación acumulada al mes de septiembre llegó a 4.88%, y falta considerar la inflación del último trimestre del año.

Prevén que el ISR no se actualizará por inflación

Sin embargo, Fiscalia considera que no parece factible que la inflación que se registrará en esos meses pueda hacer que el acumulado del año llegue a 10%. En este contexto, indica que se ve improbable que se dé el supuesto de actualización de tarifas para el año 2022. Por eso, señala que las tarifas de ISR para personas físicas en 2022 serían las mismas que se aplicaron durante 2021.

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