El año pasado, el SAT no dio prórroga a las personas morales y se prevé que este año tampoco lo haga, pese a las solicitudes de las cámaras empresariales.

El año pasado, el SAT no dio prórroga a las personas morales y se prevé que este año tampoco lo haga, pese a las solicitudes de las cámaras empresariales.

La Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley del ISR) establece que las personas morales deben pagar los impuestos del ejercicio mediante una declaración que se tiene que presentar dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que termine el ejercicio fiscal. [Ley del ISR 9]. Así que las personas morales tienen hasta el último día de marzo para presentar su declaración anual. En 2021 la fecha límite será el miércoles 31 de marzo. El objetivo de la declaración anual es que las personas morales calculen y paguen el ISR del ejercicio fiscal inmediato anterior, de acuerdo con su régimen fiscal. Es decir, en 2021 se debe pagar el ISR del 2020.

Aplicativo para la declaración anual de personas morales

Por eso, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) puso a disposición de los contribuyentes el aplicativo para la declaración, que puede ser visitada en su página oficial. Se puede ingresar a la herramienta del SAT aquí. Estos son los pasos a seguir una vez dentro:

Selecciona Iniciar.

Ingresa a la aplicación con tu RFC y contraseña o e.firma.

Selecciona Presentar declaración.

Continúa seleccionando los datos generales para ingresar a la declaración.

Llena los datos que te solicita la declaración.

Envía la declaración.

Obtén tu acuse de recibo y en su caso la línea de captura.

El aplicativo contiene los datos prellenados provenientes de las declaraciones provisionales. Esto incluye los ingresos nominales y deducción de nómina. Por esto, si las cantidades no coinciden con los cálculos, se deben hacer cambios a los CFDI expedidos a lo largo de 2020.

El SAT podría otorgar una prórroga para la declaración

En ocasiones, el SAT otorga prórrogas para la presentación de la declaración anual, de personas morales o físicas. Sin embargo, lo más probable es que la autoridad no otorgue una prórroga para la presentación de la declaración anual de las personas morales en 2021. Dicha afirmación se debe a que el año pasado, representantes de las principales cámaras empresariales pidieron al SAT que otorgara una prórroga para presentar la declaración anual 2019. Pero el SAT no otorgó prórroga a las personas morales y sólo la otorgó a las personas físicas. Lo anterior sucedió a pesar de que los empresarios argumentaron lo siguiente:

El sitio oficial del SAT estaba teniendo fallas.

Algunas empresas habían iniciado el distanciamiento social por la pandemia, lo que hacía difícil el acceso a todos los documentos necesarios.

Les daba miedo pagar impuestos ante un mal periodo económico por el coronavirus.

Así que se espera que la fecha límite para la declaración anual en 2021 sea el último día de marzo.

Herramientas del SAT que pueden facilitar la declaración anual

Actualmente, el SAT cuenta con herramientas para verificar la información de la declaración anual y así evitar problemas al presentarla. entre las herramientas que ofrece la autoridad fiscal se encuentran las siguientes:

Visor de Comprobantes de Nómina del Trabajador.

Visor de Deducciones Personales.

Respuestas a preguntas frecuentes sobre la declaración anual

Además, la autoridad fiscal publicó un documento con las respuestas a preguntas frecuentes sobre la declaración anual de personas morales 2020. Puedes consultar algunas de las preguntas aquí. Puedes revisar la información del SAT sobre la fecha límite para presentar la declaración anual de personas morales aquí y aquí.

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