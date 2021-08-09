Al estar subcontratado, el trabajador no cuenta con seguridad social, lo que empeora su situación. Un empleado subcontratado fue despedido cuando le dijo a su jefe que se había contagiado de COVID-...

Al estar subcontratado, el trabajador no cuenta con seguridad social, lo que empeora su situación. Un empleado subcontratado fue despedido cuando le dijo a su jefe que se había contagiado de COVID-19. Como reporta La Jornada, se trata de un repartidor en una empresa de importación y exportación. El trabajador estaba subcontratado por la empresa Precon, una empresa de outsourcing subcontratada por FH Logística SA de CV. Al parecer, cuando el trabajador informó que se había contagiado, su jefe respondió a través de un mensaje de WhatsApp debido a su estado de salud y a que se trataba de un puesto temporal, su presencia ya no sería necesaria. El trabajador recibió 1,200 pesos por el mes de trabajo, así como otros 500 pesos de ayuda para la enfermedad. De acuerdo con La Jornada, los tanques de oxígeno le han costado hasta 20 mil pesos al mes. Según el trabajador, su situación empeora debido a que está subcontratado, ya que no cuenta con seguridad social. La reforma a la subcontratación dio una prórroga hasta el 1 de septiembre para que las empresas absorban en sus nóminas reales a los trabajadores subcontratados.

Despido injustificado por COVID-19

Desde marzo del año pasado, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) aclaró que todos los despidos que se den a raíz de la enfermedad son injustificados e ilegales. De acuerdo con Luisa María Alcalde Luján, titular de la STPS, no existe fundamento legal para separar trabajadores o modificar unilateralmente las condiciones de trabajo. En estos casos, la STPS recomienda acudir a la Profedet para asistencia gratuita. Se puede contactar en este enlace https://procuraduriadigital.stps.gob.mx/reporte-trabajador. Con información de La Jornada https://www.jornada.com.mx/notas/2021/08/09/capital/empresa-de-outsourcing-despide-a-empleado-por-covid/

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