Te explicamos en qué casos los asalariados están obligados a presentar su declaración anual 2022 Las personas físicas deben presentan la declaración anual de impuesto sobre la renta (ISR) al Servic...

Te explicamos en qué casos los asalariados están obligados a presentar su declaración anual 2022 Las personas físicas deben presentan la declaración anual de impuesto sobre la renta (ISR) al Servicio de Administración Tributaria (SAT) en abril de cada año. Sin embargo, no todos las personas físicas están obligadas a presentar la declaración anual. En el caso de los contribuyentes del régimen de sueldos y salarios, deben presentarla si se ubican en determinados supuestos. Están exentos de presentar la declaración anual, si se ubican en cualquiera de los siguientes supuestos:

Obtuviste ingresos exclusivamente por salarios de un solo patrón (incluso si dichos ingresos rebasaron los 400 mil pesos), siempre que te haya emitido los CFDI de nómina por la totalidad de tus ingresos y no te resulte impuesto a cargo en la declaración anual.

Obtuviste ingresos por salarios y también por intereses nominales que no hayan excedido de 20 mil pesos, de instituciones que componen el Sistema Financiero.

Conoce tus obligaciones como asalariado y como cumplir con ellas aquí.

Habilitan simulador

El 17 de marzo pasado, el SAT habilitó el simulador de la declaración anual de personas físicas para 2022. Los contribuyentes podrán acceder al simulador desde el apartado de “Personas” y seleccionar “Declaraciones/Anuales” para acceder al aplicativo. Para utilizar el simulador, los contribuyentes deberán autenticarse con sus datos personales, ingresando su RFC y contraseña o su e-firma vigente. Una vez dentro, el simulador del SAT contiene la información precargada de los ingresos, deducciones personales, pagos provisionales, entre otros. El simulador permite revisar la información antes de enviarla, lo que brinda una oportunidad para identificar errores o discrepancias. El simulador estará disponible hasta el 31 de marzo de 2023 para que los contribuyentes pueden anticipar el resultado de su declaración anual y, en su caso, hacer ajustes para evitar errores o posibles inconsistencias. https://www.elcontribuyente.mx/2023/03/que-significa-declarar-en-ceros-al-sat-y-cuales-son-los-riesgos/ https://www.elcontribuyente.mx/2023/03/requisitos-para-deducir-sueldos-y-salarios-pagados-en-efectivo/