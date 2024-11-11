La emisión de facturas en México suele incluir un requisito adicional: la Constancia de Situación Fiscal (CSF) del cliente. Sin embargo, el SAT ha determinado que esta práctica no es obligatoria y ...

La emisión de facturas en México suele incluir un requisito adicional: la Constancia de Situación Fiscal (CSF) del cliente. Sin embargo, el SAT ha determinado que esta práctica no es obligatoria y la considera una “práctica indebida” si se condiciona la facturación a la presentación de la CSF. Aquí te explicamos cuándo es realmente necesaria y cómo agilizar el proceso

Uno de los requisitos del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica versión 4.0 es incluir el nombre, código postal y régimen fiscal tanto del emisor como del receptor.

Para el emisor, esto es sencillo, ya que son sus propios datos. Sin embargo, con el receptor (la persona o empresa a quien se expide la factura), la situación se complica, pues sus datos deben coincidir con los registrados en el RFC.

La práctica de pedir la Constancia de Situación Fiscal (CSF)

Para asegurarse de tener los datos correctos del receptor, muchas empresas comenzaron a exigir la Constancia de Situación Fiscal (CSF), un documento que certifica los datos registrados en el RFC. Sin embargo, Fiscalia señala que la CSF no es realmente necesaria para emitir la factura; lo importante es tener los datos fiscales correctos, que pueden obtenerse de otras maneras.

Desde 2022, Fiscalia ha advertido que pedir la CSF como un requisito obligatorio no es correcto, aunque muchas empresas lo hagan como si fuera una obligación fiscal.

El SAT interviene

Para 2023, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) modificó el Anexo 3 de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF), declarando como “práctica fiscal indebida” el condicionar la emisión de un comprobante fiscal a la presentación de la Cédula de Identificación Fiscal o la CSF. El criterio no vinculante 1/CFF/NV establece que no es válido obligar al cliente a presentar la constancia para obtener una factura.

¿Qué significa esto en la práctica?

Esto no significa que un negocio no pueda pedir la CSF para verificar datos en casos específicos, sino que no puede condicionar la entrega de la factura a la presentación de esta constancia. En la mayoría de los casos, el cliente puede simplemente proporcionar sus datos fiscales de manera verbal.

En situaciones donde los datos proporcionados verbalmente no sean suficientes o resulten incorrectos, el negocio podría solicitar la CSF para asegurarse de que la facturación se realice correctamente. Sin embargo, estos son casos excepcionales y no la norma.

Fiscalia considera que esta medida es un acierto del SAT para agilizar y simplificar las transacciones en México, evitando burocracia innecesaria y facilitando la facturación.