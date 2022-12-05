Todos los meses en las empresas es posible que las personas del área de recursos humanos, se vean comprometidas con las actividades de entrega, cálculo y gestión de las nóminas de los empleados. Po...

Todos los meses en las empresas es posible que las personas del área de recursos humanos, se vean comprometidas con las actividades de entrega, cálculo y gestión de las nóminas de los empleados. Por esta razón, las tareas a realizar por parte del personal de este departamento, se ven afectadas y su ejecución no es la ideal. En ese caso, es de gran relevancia tener sistemas de automatización para el pago de nómina, entre los que destaca el software de nómina de Buk Esto se debe a que dicho departamento es considerado como la base que tiene la capacidad de sostener la fluidez, la eficacia y la rentabilidad de una empresa. ¿Qué es la nómina electrónica? Se conoce como nómina electrónica al documento que es un soporte de pago por concepto de percepciones, pagos y retenciones de todos los trabajadores. La estructura que posee debe incluir los siguientes datos:

Salario bruto.

Salario neto.

Aportes a seguridad social.

Vacaciones pagadas.

Horas extra.

En resumen, el pago de nómina en la actualidad, pueda realizarse de manera electrónica sin problemas.

Ventajas de implementar la automatización del pago de nómina

A continuación, detallaremos algunas de las ventajas que ofrece la implementación de la automatización del pago de nóminas dentro de una empresa:

Tener un simple acceso a los datos

Con el uso de la tecnología, es posible que tengas un acceso mucho más sencillo a los diversos datos relacionados con las nóminas de los empleados.

Seguridad en la información

Es considerada como un aspecto de gran relevancia la seguridad de la información de las empresas, por lo que con la automatización del pago de nómina es posible que la información cuente con un respaldo.

Reducción de los errores en el pago de nómina

Con la automatización de este tipo de procesos, es posible que los errores que puedan presentarse al pagar se ven disminuidos. Es por ello, que se considera como un elemento de carácter relevante.

Ayuda en el registro y almacenamiento

Cuando se automatizan estos procesos se puede tener un mejor control de la nómina, ya que se lleva a cabo un registro de cada uno de los movimientos que se ejecutan con relación a esta. Y además, es posible que se almacene toda la información que se recibe, con la finalidad de tener a disposición de manera precisa un historial de todas las actividades vinculadas con esta área de la empresa.

Ahorro de tiempo y de costes

Cuando se consigue la automatización de procesos de pagos de nómina, se logra que se ahorre tanto tiempo como costes, ya que son menores la cantidad de personas que se ven involucradas en el proceso y además se agiliza de una manera mucho más rápida. Asimismo, se evita usar hojas de papel para las impresiones, puesto que todo se hace de manera digital.

Beneficios del software de nómina de Buk

Ahora bien, detallaremos todos los beneficios que ofrece el software de nómina Bu,uno de los más destacados para este tipo de tareas:

Facilidad en la gestión de movimientos del IMSS

Ayuda en la gestión de todos los movimientos del IMSS a través de la descarga de archivos de tipo .txt. Además, es posible que se complete de manera automática el llenado de los datos de este tipo de archivos. También puede hacer la notificación al SAT de cada uno de los pagos de nómina que se han efectuado, así como de las retenciones del INFONAVIT, pensión alimenticia, IMSS, INFONACOT, entre otros más.

Ahorro de tiempo en el cálculo de la nómina

Es posible que se haga el cálculo automático de la nómina del periodo indicado basándose en registro de las incidencias. También se puede simplificar el manejo de los procesos extraordinarios. El software ofrece la oportunidad de validar los cálculos en cuestión de minutos, a través de la elaboración de reportes de carácter personalizado y que pueden ser editados posteriormente, incluyendo información como los beneficios, créditos, asistencia y más.

Genera un layout bancario de todos los pagos

Es posible descargar un archivo .txt que puede ser necesitado por el banco, y de esta manera se logra automatizar el llenado de los datos para efectuar los pagos desde la plataforma de banca en línea.

Timbra tus cfdis

Es posible que puedas aprovechar los sellos de carácter ilimitado y sin ningún tipo de coste extra: asi tendrás la posibilidad de hacer cualquier tipo de cambio que necesites en el timbrado de tus CFDIs.

Haz el envío de recibos de nómina

Puedes enviar a través de correo electrónico recibos de nómina a todos tus empleados y también podrás generar reportes contables de manera simple y veloz.