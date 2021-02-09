Te contamos en qué consiste el seguro por fallecimiento del Infonavit y cómo puedes acceder a él. Recientemente, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) pub...

Te contamos en qué consiste el seguro por fallecimiento del Infonavit y cómo puedes acceder a él. Recientemente, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) publicó en su cuenta oficial de Twitter información sobre el seguro por fallecimiento que ofrece la institución. El seguro consiste en la liquidación de la deuda y la cancelación de la hipoteca en caso de que el titular de la cuenta muera. https://twitter.com/Infonavit/status/1358905949256302593

¿Cómo se tramita el seguro por fallecimiento del Infonavit?

Los familiares del acreditado deben llamar al Infonatel (800 008 3900) para generar un número de caso y gestionar una cita, o bien acudir al Centro de Servicio Infonavit (CESI) más cercano para reportar la muerte del acreditado. Es necesario tener a la mano lo siguiente: Nombre completo Correo Número telefónico del solicitante

Con el número de caso y el número de seguridad social del acreditado se debe entrar a este enlace. Una vez dentro, se deben escanear estos documentos: Acta de defunción. Si el acreditado falleció en el extranjero, el acta de defunción debe estar apostillada. Identificación oficial, lo que puede ser la IFE/INE, cédula profesional o pasaporte en original del solicitante. Acta de nacimiento del solicitante.

El día de la cita, acudir a la delegación del Infonavit que corresponda con los documentos que previamente se adjuntaron en el portal de Infonavit, para su validación.

Hay que recordar que este trámite puede ser realizado por las siguientes personas:

El beneficiario de la vivienda adquirida con el crédito Infonavit, en caso de que exista un testamento que lo avale.

Quien llame a Infonatel o acuda al CESI con los documentos originales del acreditado y las escrituras en original de la vivienda.

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