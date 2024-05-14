Durante la sesión del TFJA, una magistrada informó que el crédito fiscal asciende a 5,524 millones de pesos Un tribunal federal ratificó que la ferroviaria Kansas City Southern México (KCSM) debe pagar al menos 5,524 millones de pesos en impuestos federales no cubiertos del ejercicio de 2014. La Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) desestimó el 24 de abril una demanda de nulidad presentada por KCSM, la cual impugnaba de forma extemporánea la resolución original del SAT que establecía el crédito fiscal, notificada en abril de 2022. Durante la sesión del TFJA, la magistrada Luz María Anaya informó que el crédito fiscal asciende a 5,524 millones de pesos. Sin embargo, en su reporte de 2023, la matriz de KCSM mencionó que la deuda es de 6,068 millones de pesos. La ferroviaria presentó una impugnación ante el SAT en septiembre de 2022 mediante un recurso de revisión, el cual fue rechazado por ser extemporáneo. Esto significa que la empresa no puede cuestionar los montos de la deuda establecidos. KCSM aún puede buscar un amparo directo contra la decisión del TFJA, aunque únicamente podría argumentar si el SAT violó una suspensión concedida por un juez federal en 2015 durante la auditoría que originó el crédito fiscal. La empresa sostiene que la suspensión impedía al SAT notificarle el crédito fiscal a través del buzón tributario, cuya implementación en ese entonces fue objeto de amparos por parte de diversas empresas. El TFJA decidió no abordar este tema, argumentando que no tiene competencia para pronunciarse sobre amparos, los cuales son competencia del Poder Judicial Federal. En 2021, Kansas City Southern fue absorbida por Canadian Pacific, por lo que ahora opera bajo el nombre de CPKC y reporta sus resultados en dólares canadienses. La deuda con el SAT es de aproximadamente 483 millones de dólares canadienses, lo que representa el 29% de los ingresos de la empresa en México en 2023. KCSM opera la vía troncal noreste, que conecta la Ciudad de México con Matamoros, Tampico y Nuevo Laredo, pasando por Querétaro, San Luis Potosí y Monterrey, y también maneja rutas hacia Lázaro Cárdenas y Veracruz. En respuesta al interés del Presidente Andrés Manuel López Obrador por revitalizar los trenes de pasajeros, KCSM expresó en febrero pasado su interés en operar rutas desde la Ciudad de México hacia el norte, particularmente a Querétaro. Sin embargo, estos proyectos requieren inversiones millonarias y varios años para concretarse, sin una clara certeza sobre su rentabilidad.