Ya está disponible el simulador de declaración anual de personas físicas. El día de ayer, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) puso a disponibilidad de los contribuyentes el Simulador de ...

Ya está disponible el simulador de declaración anual de personas físicas. El día de ayer, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) puso a disponibilidad de los contribuyentes el Simulador de Declaración Anual de Personas Físicas. Esta herramienta es para la presentación de la declaración anual de 2019. El simulador sirve para revisar e identificar los ingresos, precarga de pagos provisionales y CFDI de las deducciones personales. Como lo indica el nombre, la herramienta solamente puede ser usada por personas físicas.

Puedes encontrar la herramienta en este enlace.

Para entrar en la herramienta, debes seguir estos pasos:

Selecciona Iniciar Ingresa a la aplicación con tu RFC y contraseña. Llena los datos que te solicita la declaración. Firma , en su caso, tu declaración y envíala. Obtén el acuse de recibo de la declaración. Si optaste por parcialidades, obtendrás los formatos con las líneas de captura con el importe a pagar en cada una de ellas.

La declaración anual para personas físicas debe presentarse en abril. Por eso, si tienes dudas, puedes leer nuestra guía completa sobre el tema.

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