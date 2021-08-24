En muchos casos, los contribuyentes prefieren saltarse el recurso de revocación e ir directamente al juicio de nulidad. Desde 2017, el 80% de todos los recursos de revocación presentados ante el Se...

En muchos casos, los contribuyentes prefieren saltarse el recurso de revocación e ir directamente al juicio de nulidad. Desde 2017, el 80% de todos los recursos de revocación presentados ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) han sido rechazados por el fisco. El recurso de revocación permite al contribuyente impugnar actos o resoluciones definitivas de la autoridad fiscal federal si considera que no fueron emitidos tomando en cuenta las disposiciones legales. Debes incluir argumentos y exhibir pruebas que amparen la pretensión. Cuando la autoridad los analice y las valore, emitirá una resolución, la cual puede consistir en: dejar sin efectos el acto, confirmarlo o modificarlo, mandar reponer el procedimiento u ordenar se emita uno nuevo o que lo sustituya, o bien desecharlo por ser improcedente, tenerlo por no interpuesto o sobreseerlo.

Recurso de revocación no ayuda a contribuyentes

De acuerdo con algunos especialistas, la baja probabilidad de ganarle al SAT en el primer recurso hace que los contribuyentes prefieran ir directamente al juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). Como señala Reforma, en 2019 se presentaron 9,666 recursos de revocación y 23,841 juicios de nulidad; es decir, 2.4 veces más juicios que recursos de revocación. Esta misma proporción fue similar en 2017 y 2018. Sin embargo, en 2020 la pandemia cambió la proporción y los emparejó. En entrevista con el mismo medio, Reginaldo Esquer Félix, vicepresidente de Justicia y Asuntos Tributarios de Coparmex, explicó que los contribuyentes saben que probablemente perderán el recurso de revocación. Así, muchos lo utilizan solamente para presentar más información, ya que no se puede añadir una vez que el caso llega al TFJA. El especialista también explicó que el SAT ha ganado entre el 60% y 72% de los juicios de nulidad desde 2017. Sin embargo, el contribuyente tiene mejores probabilidades de ganar en esta instancia. Con información de Reforma https://www.reforma.com/asesta-sat-golpe-a-contribuyentes/gr/

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